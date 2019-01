Danko: Predĺženie končiacich mandátov sudcov ÚS by bolo cez čiaru

Predĺženie mandátov ústavným sudcom, ktorí majú skončiť vo februári, zrejme ani nie je možné a bolo by to "cez čiaru". Myslí si to predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS). Vo februári končí na Ústavnom súde (ÚS) deväť z 13 sudcov, pričom parlament musí zvoliť 18 kandidátov na tieto posty. Premiér Peter Pellegrini (Smer) už pripustil, že ak sa to nepodarí, plánom B je spomínané predĺženie mandátov, aby ÚS neostal paralyzovaný.