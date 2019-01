Mimoriadnu situáciu vyhlásili na severe ďalšie tri obce, spolu ich je 17

Mimoriadnu situáciu v súvislosti so snehom vyhlásili počas uplynulých hodín ďalšie tri obce Žilinského kraja. Sú nimi Klin a Beňadovo v okrese Námestovo a Čierne v okrese Čadca. Celkový počet samospráv v kraji, ktoré momentálne bojujú so snehovou kalamitou, tak stúpol na 17. TASR informoval vedúci odboru krízového riadenia Okresného úradu v Žiline Ľubomír Hollý.

Snehová kalamita aktuálne prevláda najmä v obciach okresu Námestovo, mimoriadnu situáciu tam vyhlásilo 11 z nich. Podľa starostu obce Klin Karola Revaja sú cesty nateraz sprejazdnené, aspoň teda v prípadne hlavných ťahov. „Teraz sa chlapci venujú vedľajším uličkám, ktoré máme zafúkané, lebo husto sneží. Ráno bol aj silný vietor a narobil nám záveje a snehové jazyky. Vonku máme všetku našu techniku aj súkromnú, o ktorú som požiadal. Dá sa povedať, že obec je relatívne prejazdná,“ povedal v nedeľu pre TASR.

V obci aktuálne husto sneží, podľa starostu padá ťažký a mokrý sneh. „Keď sa pozriem na auto, ktoré som tu odstavil pred týždňom, nachádza sa tam 70 až 80 centimetrov usadnutého snehu. Vyzval som ľudí, aby pokiaľ nemusia používať vlastné motorové vozidlá, aby ich nepoužívali,“ dodal Revaj.

Starosta Beňadova Jaroslav Pepucha uviedol, že na území obce naďalej pretrváva sneženie. V teréne je momentálne všetka technika, ktorú majú k dispozícii. „Situáciu máme zhruba pod kontrolou. Trošku sa to stabilizovalo, ale spadlo ďalších 20 centimetrov snehu,“ priblížil Pepucha s tým, že v neskorších hodinách bude v obci opätovne zasadať krízový štáb.

Podľa informácií z odboru krízového riadenia Okresného úradu v Žiline majú najväčšie problémy so snehovou kalamitou samosprávy z regiónov Oravy, Kysúc a v okolí Žiliny. V okrese Námestovo vyhlásilo tento týždeň mimoriadnu situáciu už celkom jedenásť obcí, konkrétne ide o Mútne, Oravskú Lesnú, Oravské Veselé, Oravskú Polhoru, Sihelné, Rabču, Novoť, Rabčice, Klin, Beňadovo a Zubrohlavu. V okrese Žilina majú kalamitu v obciach Lutiše, Belá a Terchová. Na Kysuciach sú okrem Krásna nad Kysucou ťažkosti so snehom aj v Skalitom a v obci Čierne.

V okolí Spišskej Novej Vsi a Sečoviec sa tvoria snehové jazyky

Všetky cesty v Košickom kraji sú aktuálne zjazdné. Dvíhajúci sa vietor spôsobuje vznik snehových jazykov v oblastiach Spišská Nová Ves a Sečovce. Ako pre TASR povedala riaditeľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK) Zuzana Fejesová, v teréne je aktuálne 38 sypačov, desať traktorov a vo výkone služby je aj 15 nakladačov.

„Miestami evidujeme začínajúce sneženie, ale komplikácie môže spôsobovať skôr vietor. Tak je to od rána aj v úseku Spišský Štvrtok – Hrabušice, či už tradične v okresoch Michalovce a Trebišov, kde sú na odpratávanie a zhrňovanie snehu z krajníc vyslané traktory. Ide o preventívny zásah – rozširovanie vozoviek, ak by opäť nasnežilo. Včera sa robilo to, čo bolo nevyhnutné, teda udržiavať cesty prejazdné,“ povedala.

SC KSK na svojej webovej stránke informuje, že na ceste III. triedy Spišský Štvrtok – Hrabušice sa z dôvodu silného nárazového vetra vytvárajú snehové jazyky priečne cez vozovku v úseku dlhom približne 200 metrov. „Po prepluhovaní je vozovka zjazdná, na krajnici sa nachádza vrstva snehu do 15 centimetrov,“ uvádza s tým, že v úseku Nový Ruskov časť Veľký Ruskov – Sečovce sú snehové jazyky a záveje na viacerých miestach, a to v úseku dlhom približne 500 metrov.

Cesty v Prešovskom kraji sú až na jeden úsek zjazdné

Všetky cesty v Prešovskom kraji sú okrem úseku Štrba – Šuňava aktuálne zjazdné, tzv. časť Hŕbky je udržiavaná. TASR to potvrdili pracovníci oblastných dispečingov zimnej údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (PSK) s tým, že v tatranskej oblasti a v okolí Bardejova spôsobuje mierne komplikácie vietor.

Ako pripomenul riaditeľ Správy a údržby ciest (SÚC) PSK pre oblasť Poprad Marián Barilla, cesta III. triedy medzi Štrbou a Šuňavou je neprejazdná od stredy (2.1.). Ostatné cesty v okresoch Poprad, Levoča a Kežmarok sú mokré a na viacerých úsekoch sa nachádza vrstva kašovitého a utlačeného snehu. Aktuálne je v teréne 20 sypačov. „Na mnohých miestach tiež fúka vietor, ktorý spôsobuje lokálne zafúkavanie častí vozoviek. V okrese Poprad sa to najviac týka oblasti Vysokých Tatier, úseku Štrbské Pleso – Podbanské,“ povedal s tým, že v Kežmarkom okrese je najhoršia situácia so zafúkavaním ciest medzi Veľkou Lomnicou a Starou Lesnou, Kežmarkom a Stráňami pod Tatrami, Kežmarkom a Malým Slavkovom a v okolí Lendaku a v úseku Podhorany – Vojňany.

Počasie potrápilo aj hlavné mesto.