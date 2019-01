V noci prituhne, teplota klesne k mínus 20 stupňov Celzia

Slovensko čaká mrazivá noc, a to najmä na strednom a východnom Slovensku. Teplota môže v niektorých okresoch klesnúť od -15 až do -19 stupňov Celzia.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu 1. stupňa, ktorá potrvá od polnoci do pondelňajšej (7.1.) 8. h.

V okresoch Trenčianskeho kraja očakávajú meteorológovia ojedinele dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu od –15 do –17 stupňov Celzia. V Košickom kraji, v okresoch Gelnica, Rožňava a Spišská Nová Ves, môže teplota klesnúť od –15 až do –19 stupňov Celzia. To isté očakávajú meteorológovia aj v Prešovskom kraji, v okresoch Kežmarok, Levoča, Poprad a Stará Ľubovňa. Výstraha pred mrazmi platí pre takmer všetky okresy Banskobystrického a Žilinského kraja. SHMÚ tu miestami taktiež očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu v rozmedzí od –15 až do –19 stupňov Celzia.

Nízke teploty až do –19 stupňov Celzia očakávajú meteorológovia aj v noci na utorok (8.1.). Mrazy predstavujú podľa SHMÚ potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch.