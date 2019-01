Koalíciu čaká rok na tenkom ľade

„V každom prípade, ak by nastal takýto rozkol, je jednoznačné, že koalícia má problém. Buď sa bude musieť oprieť o menšinovú vládu, alebo vypísať predčasné voľby,“ mieni politológ. Počas vlaňajšieho hektického roka opustilo vládnuci trojlístok viacero poslancov. Do košiara nezaradených sa porúčala bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (predtým Most-Híd), poslanecký klub Most-Híd opustil aj Igor Janckulík, ktorý doň vstúpil po odchode zo Siete, za ktorú pôvodne do parlamentu kandidoval. Napokon opustil Smer a stal sa nezaradeným poslancom aj exminister kultúry Marek Maďarič. Počet koaličných poslancov sa tak ustálil na čísle 76. Ak by odišiel čo i len jediný ďalší človek, vládne strany prídu v Národnej rade o prevahu.

„Ak by k tomu došlo, koalícia stratí väčšinu. V tomto prípade je určite motivácia na to, aby vládne strany robili všetko pre to, aby k tomu nedošlo. Áno, riziko je veľké, navyše to môže byť spojené s tým, že sa stále objavujú nejaké kauzy a kauzičky a odchod z koalície môže pre politika znamenať aj investíciu do politickej budúcnosti v rámci inej politickej strany,“ mieni politológ Tomáš Koziak.

„Nevylučujem to, ale strany budú asi robiť všetko pre to, aby motivovali svojich poslancov, aby koalíciu neopúšťali,“ myslí si. Aj politológ Marušiak pripúšťa, že koalícia môže prísť o ďalšie mená. „Nedá sa to vylúčiť. V každom prípade, ak by nastal takýto rozkol, je jednoznačné, že koalícia má problém. Buď sa bude musieť oprieť o menšinovú vládu, alebo vypísať predčasné voľby,“ vysvetlil Marušiak.

Už aj premiér Peter Pellegrini (Smer) priznal, že takáto tesná väčšina môže spôsobovať pri vládnutí problémy a dlhodobo by tento stav zrejme nebol udržateľný. „Vládnuť so 76 poslancami nie je až také komfortné, vyžaduje si to obrovskú disciplínu poslancov. Áno, ak by mala byť len sedemdesiatšestka, tak to bude každú schôdzu s odretými ušami. Najbližší rok sa to dá zvládnuť. Ak by sme mali vládnuť štyri roky so 76 poslancami, tak si dovolím povedať, že by bolo na zváženie, či do takého niečoho ísť,“ vyhlásil premiér v predvianočnom rozhovore pre Pravdu. S koalíciou často hlasuje aj zopár nezaradených poslancov, a to napríklad trojica odídencov zo strany Borisa Kollára Sme rodina, či Alena Bašistová, ktorá kandidovala za Sieť. Otázne je, či sa vláda môže o ich podporu stabilne oprieť. Pellegrini uviedol, že nevie o tom, že by existovala medzi týmito poslancami a koalíciou nejaká dohoda.

Predseda Mostu-Híd Béla Bugár priznal, že pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami môže byť spolupráca komplikovanejšia. Zásadnejšie spory však podľa neho neprídu. „Nemyslím si, minimálne prvý polrok bude v poriadku. Potom, ako sa začína predvolebná kampaň (pred budúcoročnými parlamentnými voľbami, pozn. red.), koaličná zmluva už neplatí. To znamená, vtedy sa už môžeme dostať aj do seba. Bude oveľa komplikovanejšie prijímať niektoré zákony, lebo máme krehkú väčšinu, no myslím si, že koaličná spolupráca bude fungovať. Prvý polrok určite,“ povedal Bugár pre Pravdu. O ďalších odchodoch poslancov špekulovať nechcel. „Nevidím dôvod, prečo by odchádzali poslanci,“ dodal.

„Zatiaľ nič také nie je signalizované a zdá sa, že tých 76 poslancov, ktorých má vládnuca koalícia, je presvedčených, že nemá zmysel smerovať k predčasným voľbám a nemá zmysel ani rozbíjať koalíciu rok pred voľbami,“ nazdáva sa aj prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška. „Ja osobne sa nebojím, predpokladám, že bude snaha správať sa konštruktívne a nevytvárať trecie plochy. Ak nedôjde k nejakej mimoriadnej situácii, tak si myslím, že bude snaha u všetkých koaličných partnerov predchádzať konfliktom,“ skonštatoval pre Pravdu Paška.

Rozdelenie parlamentných poslancov Smer – 48

SNS – 15

Most-Híd – 13

Koalícia spolu – 76

Opozícia spolu – 57

Nezaradení – 17

Politológ Koziak predpovedá, že vláda to také jednoduché mať nebude. „Koaličná spolupráca bude čoraz zložitejšia, komplikovanejšia. Aj kvôli počtu poslancov, aj kvôli tomu, že ideme do volebného roku. Počas volebného roku politické strany hrajú väčšinou samy na seba a nie na koalíciu. Takže tých dôvodov na to, aby boli súdržnejšie, bude určite menej, ako to bolo pred rokom alebo dvoma,“ odhaduje politológ, no jedným dychom dodáva, že koaličné strany sa zrejme budú snažiť spolu vydržať.

„Vládnuť spolu stále predstavuje istú motiváciu. Aj v súčasnosti vidíme, že sú tam veci, ktoré môžu byť z pohľadu voliča vnímané ako pozitívne, a síce dotiahnuť nejaké rozvojové projekty, ktoré objektívne zlepšia život ľudí, a v tom prípade to môže pozitívne zapôsobiť na voličov. Ale sú tu aj negatívne veci, a síce tie, ktoré sa dajú spájať napríklad s netransparentnými štátnymi zákazkami a tak ďalej. A toto je takisto motivácia, aby koalícia v tejto podobe fungovala ďalej,“ nazdáva sa Koziak.

Marušiak predpovedá vláde náročný rok. „Napätie je tam evidentné. Myslím si, že osobitne diskomfortne sa tam cíti Most-Híd, ale ani vo vzťahu medzi Smerom a SNS to nie je ideálne. Čiže to prežitie je otázne, na druhej strane všetky strany sa už pripravujú na budúce voľby. Ide o to, či by sa urýchlenie konania volieb niektorej z týchto strán vyplatilo,“ uzavrel Marušiak.