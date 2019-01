Gönci a Danko predstavili vízie rozvoja a koncept finančných poukazov

Zvýšiť záujem a dostupnosť športových aktivít pre deti má zavedenie finančných poukazov. Tie by mali fungovať na podobnom princípe ako rekreačné poukazy. Rodičia by zaplatili 225 eur, zamestnávateľ by mal dobrovoľnú možnosť pridať 275 eur. Táto čiastka by bola oslobodená od daní a odvodov. Počas prvého polroka vo funkcii chcem vypracovať návrh, aby ho každý dostal na posúdenie," zdôraznil Gönci na pondelkovej tlačovej konferencii.