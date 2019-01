Fico stratil súdnosť, reaguje OĽaNO. SaS hovorí o konci Smeru

Zdôraznila, že ústavný súd je jednou z najdôležitejších inštitúcií v štáte a bolo by nešťastím pre Slovensko, keby sa stal predĺženou rukou politických strán. „Kandidatúra Roberta Fica je odkazom pre Slovákov, že strana Smer chce bez ohľadu na záujmy Slovenska ovládnuť aj tie inštitúcie štátu, ktoré majú byť podľa ústavy nezávislé,“ konštatovala Remišová. Uzavrela, že Slovensko potrebuje obnoviť dôveru ľudí v štát a jeho inštitúcie, ale „odkladaním predsedov politických strán na Ústavný súd SR sa ďaleko nedostane“.

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) je presvedčená, že kandidatúra Roberta Fica na ústavného sudcu znamená blížiaci sa koniec strany Smer , pretože „jej hlavní protagonisti opúšťajú túto potápajúcu sa loď“. Podľa SaS je Fico absolútne nevhodný kandidát, keďže jeho politické konanie sa nedá oddeliť od právnych názorov. „Robert Fico si nectí demokraciu, ústavnosť, sú mu ľahostajné ľudské, občianske i politické práva občanov a na Ústavnom súde SR nemá čo hľadať,“ uviedla v stanovisku SaS.

Poslanec Martin Glváč (Smer) dnes potvrdil, že Fico sa bude uchádzať o post ústavného sudcu. „Myslím si, že ide o najschopnejšieho kandidáta na základe jeho doterajšieho pôsobenia,“ uviedol Glváč. Slovensko čaká veľká výmena ústavných sudcov, keď sa ich vymení až deväť z celkového počtu 13 vrátane predsedu. Podľa Glváča by mohol Fico zastávať v budúcnosti aj post predsedu Ústavného súdu SR.

VIDEO: Podpredseda parlamentu Martin Glváč o tom, či sa s návrhom Roberta Fica na ústavného sudcu stotožní aj prezident Kiska.

„Skorumpovaná mafia, ktorá má na svedomí život Jána a Martiny sa rozhodla, že si zabezpečí beztrestnosť minimálne do roku 2031 (vtedy končí funkčné obdobie nových sudcov ÚS) a preto na Ústavný súd svojho dlhodobého sluhu, strojcu a ochrancu jej najväčších úspechov na slovenskom Klondajku,“ reagoval cez sociálnu sieť zrejme na Roberta Fica šéf OĽaNO Igor Matovič.

Most-Híd: Kandidovať má právo každý

Kandidovať má právo každý, kto spĺňa zákonom stanovené podmienky. Strana Most-Híd tak pre TASR reagovala na kandidatúru Fica na sudcu ÚS.

„O tom, ktorých 18 kandidátov poslanci strany podporia, poslanecký klub Mosta-Híd rozhodne po verejnom vypočutí všetkých kandidátov,“ povedala hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár.

Via Iuris: Fico nie je nezávislým kandidátom

Robert Fico nie je podľa mimovládnej organizácie Via Iuris vhodným kandidátom na post ústavného sudcu, tvrdí organizácia v reakcii na zverejnenie Ficovej kandidatúry.

„Základnou a vo všetkých demokratických štátoch uznávanou podmienkou pre výkon funkcie sudcu ústavného súdu je nezávislosť a nestrannosť. Vzhľadom na najvyššie stranícke a politické funkcie, ktoré Robert Fico zastával a zastáva – bol dlhoročným premiérom a v súčasnosti je predsedom najväčšej vládnucej politickej strany – jednoznačne existujú pochybnosti o jeho nezávislosti a nestrannosti. Úlohou ústavného súdu je kontrolovať vládnu moc, napríklad môže zrušiť zákony a rozhodnutia iných súdov, rozhoduje o platnosti volieb či o obžalobe prezidenta. Ako ústavný sudca by Robert Fico mohol napríklad posudzovať ústavnosť zákonov, ktoré on sám presadil. Aj preto funkciu ústavného sudcu nemôže zastávať osoba, ktorá je dlhodobo premiérom alebo predsedom vládnucej politickej strany,“ uvádza Via Iuris.