VIDEO: Dievčatá sa v Košiciach vraj bili kvôli ohováraniu

Kopance, päste, facky... Tínedžerky sa bijú pred asi osemdesiatčlenným publikom, ktoré skanduje: „Boj, boj!“ Išlo o prejav šikanovania alebo nelegálny vopred dohodnutý zápas? Od soboty po sociálnych sieťach koluje video z Košíc, na ktorom sa dve školáčky najprv „oťukávajú“, potom prídu na rad kopance a päste. V prestrihu sa jedno z dievčat ocitá v snehu, vtedy sa do bitky pridáva tretie a surovo ho fackuje a kope do chrbta. V pozadí počuť, ako sa dvaja diváci rozprávajú, že je to dohodnuté, že sa to môže.

Brutálna bitka 12-ročného dievčaťa s 15-ročnou súperkou sa odohrala kúsok od obchodného centra na Námestí osloboditeľov v sobotu popoludní. V debatách na sociálnych sieťach mnohí píšu, že polícia bola privolaná, no situáciu vyhodnotila ako detskú bitku. Krajské policajné hovorkyne sa k tejto veci nevyjadrili. Zároveň neodpovedali na otázku, či polícia disponuje aj inými videozáznamami, hoci v podchode, kde došlo k incidentu, je oznam, že priestor je monitorovaný.

Viacerí mladí ľudia sa v tomto podchode stretávajú pravidelne, majú tam popíjať alkohol. Na sobotňajšou zápase sa mali zúčastniť školáci zo základných a stredných škôl z viacerých košických sídlisk.

Špekuluje sa, že zápas bol organizovaný a vstupné malo byť dvadsať eur, pričom zinkasovať ich mali obe aktérky. Jedna z útočníčok sa mala pobiť aj v minulosti, podľa vyjadrení tínedžerov je to konfliktná osoba. Jedna z dievčin sa prostredníctvom sociálnej siete vyjadrila, že nikto „nebral žiadne love“. Vysvetľuje, že biť sa mali celé ich partie. Vraj preto, že súperka ju mala ohovárať.

Prípadom sa už zaoberá polícia, ktorá ešte v nedeľu uviedla, že o incidente sa dozvedela počas monitorovania sociálnych sietí. Prípad začala preverovať ako podozrenie z trestného činu výtržníctva, pričom však môže dôjsť aj k zmene právnej kvalifikácie. Krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová spresnila, že prípad bude vyšetrovať okresné riaditeľstvo v Košiciach. „Príslušníci Policajného zboru preveria všetky súvislosti, nevynímajúc otázku organizovanosti či finančnej podpory. Vzhľadom na citlivosť uvedeného prípadu polícia nebude počas vyšetrovania poskytovať žiadne čiastkové informácie ani sa nebude vyjadrovať k okolnostiam prípadu,“ povedala v pondelok Ivanová.

Viacero detí bolo zo základných škôl, ktoré má v pôsobnosti mesto Košice. „Máme informáciu, že na videu bolo identifikovaných niekoľko žiakov jednej z košických škôl. Riaditeľka školy s ohľadom na to, že sú prázdniny a žiaci nastúpia do školy až v utorok, sa bude predmetnému podozreniu venovať až po ich nástupe na vyučovanie," informovala Linda Šnajdárová, hovorkyňa mesta.

Podľa detskej psychologičky Viery Podrackej z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach je agresivita u ľudí v živote prítomná, treba ju však vedieť regulovať a spracovať. „Ľudia sa medzi sebou bijú už veky. Televízne programy každodenne ukazujú boj medzi ľuďmi. Je to určitá forma komunikácie,“ konštatuje Podracká.

Bitka dievčat v Košiciach. Autor: Reprofoto/Youtube

Podľa nej sa brutalita vyskytuje aj u chlapcov, aj u dievčat. „Aj dievčatá či ženy v bežnom živote na seba skôr útočia na psychickej úrovni. Ale stáva sa, že sa aj bijú, idú si vyškriabať oči alebo si trhajú vlasy,“ pokračuje psychologička. Dôraz kladie na rodinu, ktorá má učiť dieťa zvládať ťažké životné situácie, konflikty a nezhody. „Práve rodičia musia v začiatkoch potomka naučiť, ako má reagovať v určitých situáciách a konfliktoch a riešiť s ním, ako sa má v danej situácii zachovať – otočiť sa a odísť, ale aj byť ticho alebo niečo povedať, alebo osloviť autoritu,“ zdôrazňuje. Pripomína, že deti žijú mnohokrát iba danou prítomnosťou a nevidia dopredu, čo sa bude po bitke diať. „Ide im len o to, kto bude víťaz. Dôsledky si neuvedomujú,“ poznamenáva Podracká.

Podľa bývalého riaditeľa občianskeho združenia Spoločne proti kriminalite Miroslava Schlesingera ide o zanedbanie zo strany školy. „Znamená to, že nerobia adekvátne programy, ktoré sú zamerané na úctu, sebaúctu a prevenciu šikanovania,“ mieni. „To, že všetci nakrúcali a nezakročili, je úpadok morálky,“ dodal. Pripomenul, že kým nebudú trestané nenávistné prejavy na sociálnych sieťach, budú sa takéto incidenty opakovať.

Podracká dodáva, že v prípade divákov, ktorí bitkárky povzbudzovali, išlo o davovú psychózu. Vysvetľuje, že tínedžeri sú závislí od hodnotenia vrstovníckej skupiny. „Veľký vplyv na takéto správanie majú práve sociálne siete. Podobné veci sa určite diali aj v minulosti, no teraz je prenos informácií oveľa väčší a rýchlejší,“ konštatovala psycholočika. Podľa nej mnohé prizerajúce sa deti boli do celého procesu vtiahnuté, niektoré sa možno aj chceli ozvať, no báli sa a radšej mlčali. „Obávali sa, že ak by sa ozvali, boli by vylúčení z komunity, prišli by o partiu. Práve v tomto je dôležité, aby rodičia o podobných veciach s dieťaťom komunikovali, čo má robiť, ak sa dostane do podobnej situácie, aké má možnosti,“ uvádza Podracká.

Schlesinger tiež upozorňuje, že nielen dievčatá môžu byť trestne stíhané, ale aj diváci. „Dopustili sa trestného činu neoznámenia alebo schvaľovania trestného činu, aspoň ja to tak vnímam,“ pokračuje s tým, že polícia zrejme bude vyšetrovať, či bitkárky povzbudzovali, alebo sa snažili zápasu zabrániť.

Predchádzať podobným incidentom možno podľa neho aj preventívnymi programami na školách. „Agresivity sa tínedžeri mali zbavovať aj na telesnej výchove. Dnešné deti sa jej však vyhýbajú, a tak ju nemajú kde odbúrať,“ dodal na záver.