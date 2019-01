Sneh je späť: SHMÚ varuje pred poľadovicou aj tvorbou jazykov a závejov

Výstraha prvého stupňa pred snežením platí pre okresy v Bratislavskom, Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, Nitrianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji. Napríklad v okrese Bratislava sa očakáva výskyt sneženia, pri ktorom môže podľa meteorológov spadnúť osem až 15 centimetrov nového snehu. Výstraha tu platí do 14.00 h. Na Orave platí výstraha do stredy 9. januára, miestami tu môže napadnúť do 25 centimetrov sne­hu.

SHMÚ varuje aj pred výskytom poľadovice, najmä v okresoch Bratislavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho a Trnavského kraja. Výstraha v týchto lokalitách platí do stredy do 15.00 h.

Takmer na celom území Slovenska, okrem pár okresov stredného a časti južného Slovenska, je v priebehu dňa vyhlásený prvý stupeň pred tvorbou snehových jazykov a závejov. „Ich tvorba predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ uvádzajú meteorológovia.

Sneh komplikoval situáciu rovnako aj minulý týždeň, a to i v hlavnom meste. TV Pravda bola pri tom.