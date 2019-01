Gombitovú nahradil v Najväčšom Slovákovi výsadkár Jozef Gabčík

Finálová desiatka Najväčšieho Slováka sa mení. Po verejnom vyhlásení Mariky Gombitovej vedenie RTVS, v snahe vyhovieť jej prosbe, kontaktovalo vlastníka licencie – britskú BBC. Tvorcovia programu so zmenou súhlasili a tak do Top 10 postupuje Jozef Gabčík. Uvádza to tlačová správa RTVS.