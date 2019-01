Prezident Kiska udelil 30 osobnostiam štátne vyznamenania

Zoznam osôb ocenených prezidentom Slovenskej republiky

1. ABRHÁM Josef, 14.12.1939

2. BUREŠOVÁ Dagmar, 19.10.1929, in memoriam

3. DANILÁK Radoslav, 28.2.1969

4. DUBOVCOVÁ Jana, 22.6.1952

5. FULMEK Alexej, 3.2.1966

6. HANTUCHOVÁ Daniela, 23.4.1983

7. HUNČÍK Peter, 25.5.1951

8. CHEBEN Pavel, 5.1.1967

9. JASENKOVÁ Mária, 13.3.1972

10. JURÁŇOVÁ Jana, 19.2.1957

11. KÁROVÁ Darina, 31.7.1951

12. KUCIAK Ján,17.5.1990, in memoriam

13. KUMANOVÁ Zuzana, 27.1.1970

14. LONGAUER Ľubomír, 2.6.1948

15. MITANA Dušan, 9.12.1946

16. NAĎOVIČ Svetozár, 5.7.1939

17. OMASTOVÁ Mária 7.3.1962

18. ORGOVÁNOVÁ Klára, 13.4.1956

19. PATKOLÓ Roman, 6.2.1982

20. RACKOVÁ Veronika, 8.1.1958, in memoriam

21. SNOPKO Ladislav, 9.12.1949

22. STANKE Richard, 12.1.1967

23. VALKO Marián, 28.2.1963

24. VÁŠÁRYOVÁ Magdaléna, 26.8.1948

25. VELEZ ZUZULOVÁ Veronika, 15.7.1984

26. ZALABAI Gyula, 12.4.1960

27. ZAVACKÁ Katarína, 12.11.1940

28. ŽBIRKA Miroslav, 21.10.1952

29. ŽELIBSKÁ Jana, 3.5.1941

30. ŽIRKOVÁ Zuzana, 6.6.1980