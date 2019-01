Kiskove požiadavky na ústavných sudcov sú odbornosť a morálka

Prezident SR Andrej Kiska vidí medzi 40 uchádzačmi o post ústavných sudcov (ÚS) SR takých, ktorých by do funkcií s radosťou vymenoval, ale aj takých, ktorých by nevymenoval nikdy. Povedal to vo vyhlásení pre verejnosť s tým, že on má len dve požiadavky na kandidátov, a to sú odbornosť a morálka.