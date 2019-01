Politici podľa OĽaNO nepatria na Ústavný súd

Politici nepatria na Ústavný súd SR. Vyhlásil to poslanec Národnej rady SR za OĽaNO Ján Marozs na tlačovej konferencii v parlamente a naznačil, že hnutie nepodporí kandidátov z politických radov. Politické nominácie na kandidátov na ústavných sudcov kritizuje aj mimoparlamentná strana Spolu, hovorí, že voľba kandidátov by mala byť verejná a transparentná.

„Pri ústavných sudcoch je dôležitá odbornosť, ale je aj morálny charakter. Politici nepatria na ústavný súd. Obyvateľ bytu Ladislava Bašternáka sa nemôže stať ústavným sudcom,“ povedal Marosz. Milan Vetrák z OĽaNO poukázal, že niekoľkí kandidáti sú politici – expremiér a predseda Smeru Robert Fico, poslanec Mosta-Híd Peter Kresák, štátne tajomníčky ministerstva spravodlivosti Edita Pfundtner z Mosta-Híd a Monika Jankovská zo Smeru a tiež expolitik Radoslav Procházka.

OĽaNO pochybuje o ich schopnosti rozhodovať nestranne napríklad o návrhoch, o ktorých sami hlasovali. „Rozhodnutie o ústavnom súde je rozhodnutím o charaktere tohto štátu, či zo Slovenska chceme spraviť právny štát. Skúsme sa vyhnúť čisto politickým nomináciám. Veľmi neradi by sme ich tam videli,“ poznamenal Vetrák.

Hnutie vlastné nominácie nepredložilo, rozhodlo sa tak po diskusiách s odborníkmi. „Sme presvedčení, že medzi 40 kandidátmi sú aj takí, ktorí by vedeli zabezpečiť odbornosť a nestrannosť rozhodovania ústavného súdu. Nie sme odkázaní na súčasných či bývalých politikov,“ doplnil Vetrák. OĽaNO chce podporiť vhodných kandidátov, vyzýva k tomu aj ostatné strany a avizuje ochotu rokovať.

Politické nominácie vrátane tej Ficovej kritizuje aj mimoparlamentná strana Spolu. „Ústavný súd máme na to, aby chránil základné práva a slobody ľudí na Slovensku. Nie na to, aby bol miestom politického útočiska pre človeka, ktorý opakovane ukázal, ako veľmi právnym štátom a spravodlivosťou pohŕda,“ uviedol šéf Spolu Miroslav Beblavý.

Medzi 40 kandidátmi sú právnici a právničky, ktorých by on a jeho kolegovia v parlamente dokázali podporiť. Podľa Beblavého parlamentu nič nebráni zvoliť 18 kandidátov, z ktorých si prezident SR vyberie deväť ústavných sudcov. Beblavý zároveň vyzval koalíciu, aby nešpekulovala a zabezpečila riadnu a dôstojnú voľbu.

Expremiér Fico má podľa Kollára určite plán, ako sa dostať na Ústavný súd

Robert Fico je skúseným politikom a svoju nomináciu na post ústavného sudcu má dobre premyslenú. Uviedol to líder parlamentného hnutia Sme rodina Boris Kollár, ktorý zároveň potvrdil, že hnutie Fica nepodporí. Podľa Kollára sa totiž Fico za pôsobenia v Národnej rade SR a na poste predsedu vlády SR zaujímal predovšetkým o oligarchov strany Smer a nie o ľudí.

„Mňa to veľmi prekvapilo, nemyslel som si totiž, že tento krok Fico urobí. Keď sa pozrieme na jeho pôsobenie, počas vládnutia sa v prvom rade zaoberal svojimi oligarchami, mecenášmi a akcionármi Smeru, a na ľudí kašlal. Ja som pevne presvedčený, že v tomto by pokračoval aj na Ústavnom súde SR, preto v žiadnom prípade takéhoto človeka nepodporíme,“ povedal Kollár.

Podľa Kollára má však Fico dostatok skúseností, aby si svoju nomináciu na post ústavného sudcu dobre premyslel. „Osobne si myslím, že keď takýto ostrieľaný harcovník svoju kandidatúru podal, určite ide na istotu a nejaký plán má,“ doplnil.

Na záver uviedol, že prichádza do úvahy aj možnosť, že Národná rada SR bude voľbu nových ústavných sudcov zámerne zdržiavať, až do času, kým súčasnému prezidentovi Andrejovi Kiskovi uplynie mandát. V takom prípade by o vymenovaní či nevymenovaní Fica rozhodoval už nový prezident, ktorý sa bude voliť na jar.