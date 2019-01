Smer ponúkol prezidentskú kandidatúru Šefčovičovi

„Dlhodobo registrujem hlasy v prospech mojej možnej kandidatúry na post prezidenta SR a vždy som k nim pristupoval s rešpektom a vážim si ich. Aj v poslednom období sa na mňa obrátilo viacero osobností s tým, že Slovensko potrebuje prezidenta, ktorý prispeje k celospoločenskému zmieru, ešte jasnejšiemu ukotveniu v rámci Európy a tiež k ďalšiemu posilňovaniu jeho pozície vo svete. Celý svoj profesionálny život som zasvätil verejnej službe. Vždy som robil maximum pre to, aby Slovensko vyniklo ako úspešná moderná krajina. Záleží mi na jeho budúcnosti, a preto je prirodzené, že s plnou vážnosťou som si vypočul aj ponuku kandidovať od strany Smer," uviedol pre Pravdu Šefčovič.

"Keďže takáto služba si vyžaduje celého človeka – ide o závažné rozhodnutie s veľkým presahom nielen na mňa, moju rodinu, ale aj na súčasné aktivity a samozrejme, na spoločnosť – verím, že je pochopiteľné, že potrebujem čas dôsledne zvážiť všetky aspekty takejto ponuky a to netrvá deň ani dva. Bez ohľadu na to, ako sa v dohľadnom čase rozhodnem, som presvedčený, že Slovensko potrebuje jasne povedať, že patrí do modernej, vyspelej a sebavedomej Európy,“ dodal.