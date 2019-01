Ľudia šomrú na platy starostov. Tí tvrdia, že svoje peniaze si zaslúžia

Platy niektorých starostov obcí sú tŕňom v oku ich obyvateľom. Mnohým sa zdajú neúmerné, no richtári sú presvedčení, že si vyššie ohodnotenie zaslúžia. Poukazujú pritom na množstvo voľného času, ktorý obci obetujú na úkor vlastných rodín. Patrí k nim napríklad prvý muž Rohožníka Peter Švaral, ktorý nášho čitateľa pobúril aj tým, že si dal uhradiť nevyčerpanú dovolenku.

Platy primátorov sú vždy predmetom veľkých diskusií, no za pozornosť stoja aj mzdy starostov. „Tam sa tiež točia pekné financie. Napríklad u nás v Rohožníku s 3 500 obyvateľmi si dal starosta schváliť 50-percentné navýšenie platu na 3 400 eur. Aby nemal málo, dal si preplatiť 25 dní minuloročnej dovolenky v sume okolo 3-tisíc eur. Je to hnus,“ myslí si náš čitateľ.

Starosta Rohožníka v okrese Malacky reagoval, že za dvanásť rokov jeho pôsobenia si po prvý raz nechal uhradiť dovolenku. „Mojim účtovníkom bolo vysvetlené, že keď sa končí volebné obdobie, je to to isté, ako keď sa končí pracovný vzťah. Vtedy máte nárok na preplatenie nevyčerpanej dovolenky,“ tvrdí Švaral. Zároveň spomenul, že plat sa mu vlastne v porovnaní s minulosťou znížil. „Predtým som mal navýšenie 60 percent, takže mzda mi klesla,“ podotkol.

Hovorca Združenia miest a obcí Slovenska Michal Kaliňák vysvetlil, že stanovenie výšky platu aj rozhodnutie týkajúce sa uhradenia dovolenky patrí do pôsobnosti obecného zastupiteľstva. „Jedine poslanci disponujú právomocou rozhodnúť, a to len v intenciách zákona,“ povedal. „Všade tam, kde môže dôjsť k prípadne odlišným interpretáciám legislatívy, by mal byť aktívny hlavný kontrolór. Ten prioritne, cez kontrolnú činnosť, dohliada na zákonnosť postupov rozhodovania,“ pripomenul.

Hlavná kontrolórka obce Rohožník Natália Topolčányová potvrdila, že počas funkčného obdobia starostu možno nevyčerpanú dovolenku alebo jej časť uhradiť v súlade so zákonom o platových pomeroch starostov len vtedy, keď o uhradení tejto dovolenky rozhodlo obecné zastupiteľstvo. Ak bude starosta opätovne zvolený, vyrovná sa jeho funkčné obdobie aj z pohľadu dovolenky. Tá neprechádza do ďalšieho obdobia jeho funkcie. „To v praxi znamená, že ak sa jeho funkčné obdobie končí a súčasne sa začína nové, nárok na dovolenku sa posudzuje osobitne vo vzťahu ku končiacemu sa funkčnému obdobiu a osobitne vo vzťahu k začínajúcemu sa novému. Starosta má nárok na preplatenie nevyčerpanej dovolenky za končiace sa funkčné obdobie aj dodatočne, ale s podmienkou, že aj v tomto prípade o jej preplatení rozhodne obecné zastupiteľstvo,“ uviedla.

V Smižanoch s takmer 8 700 obyvateľmi tiež poslanci v novembri schválili poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku v rozsahu 11 dní, ale dosluhujúcemu starostovi Michalovi Kotradymu. Vyplatia mu tak 2 730 eur v hrubom. Jeho nástupkyňa, novozvolená starostka Miroslava Szitová, bude dostávať základný tabuľkový plat 2 480 eur.

Platy starostov, rovnako ako primátorov, upravuje zákon o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. V parlamente ho na jeseň novelizovali a zvýšili koeficienty, z ktorých sa mzdy rátajú. Smerodajná je výška priemernej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok. V roku 2017 to bolo 954 eur. Konkrétny koeficient potom závisí od počtu obyvateľov obce či mesta. Poslanci zastupiteľstva však majú právomoc sumu zvýšiť ešte o najviac 60 percent. Keďže priemerný plat na Slovensku každoročne rastie, postupne sa zvyšujú aj platy.

Michal Strnál, starosta Oravskej Polhory s takmer 4-tisíc obyvateľmi, má nárok na minimálnu hranicu hrubej mzdy 2 300 eur. Poslanci mu však schválili 35-percentné navýšenie, takže mesačne bude mať 3 100 eur. Vo funkcii je druhé volebné obdobie. „V ostatných štyroch rokoch sme pripravili desiatky projektov za vyše 4 milióny eur. V záujme šetrenia si veľa vecí robíme sami. Na druhej strane je to enormná záťaž na mňa, teda starostu, a ostatných zamestnancov úradu,“ poukázal na vyťaženosť a podľa neho aj zaslúženú plácu. Tvrdí, že každý starosta sa do toho snaží dať čo najviac. „Ide o nonstop prácu, denne vybavujeme kvantum telefonátov. Víkendy nie sú výnimkou,“ podotkol.

Tému platov citlivo vníma starosta Terchovej s viac ako 4-tisíc obyvateľmi Jozef Dávidík. Poslanci mu odsúhlasili navýšenie 44 percent, takže v hrubom zarobí okolo 3 300 eur. „Niekto má možno predstavu, že starostovia flákajú svoju robotu ako ten v seriáli Horná Dolná. Myslia si, že úrad môžem kedykoľvek zavrieť a ísť na ryby. Mali by si ale uvedomiť, čo všetko za tým je. Máme obrovskú zodpovednosť a takmer žiadny voľný čas,“ zdôraznil.

Na čele Slovenskej Ľupče s 3 200 obyvateľmi je prvé volebné obdobie Roland Lamper. Zrejme aj preto zostáva, na rozdiel od mnohých kolegov, na základnom plate. Ten je v hrubom 2 300 eur.

Vo Finticiach v okrese Prešov s 2-tisíc obyvateľmi je už štvrté volebné obdobie starostkou Terézia Gmitrová, ktorej poslanci odsúhlasili navýšenie základného platu o 45 percent. V hrubom zarobí 3 040 eur mesačne. Je presvedčená, že platy richtárov nie sú nadhodnotené. „V pohotovosti som nonstop, môj manžel je z toho neraz poriadne nervózny,“ povedala.

Až 60-percentné navýšenie platu schválili poslanci starostovi obce Babindol v Nitrianskom okrese, ktorá má vyše 700 obyvateľov. Richtár Peter Ďurica je tam vo funkcii tretie volebné obdobie a po novom bude zarábať v hrubom 2 794 eur.