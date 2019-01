VIDEO: Ako sa v Bratislave jazdí so snehom a bez

VIDEO: Pozrite si ako sa jazdí v hlavnom meste, keď jeden deň napadne 15 centimetrov snehu a keď sa ďalší deň z časti roztopí.

Slovensko už niekoľko dní čelí snehovej nádielke a zdá sa, že takéto počasie bude pokračovať aj naďalej. Trápi to najmä vodičov a to v Bratislave aj iných mestách. V utorok bol sneh v Bratislave na cestách a dnes zostal pre zmenu na chodníkoch, ktoré nemá kto odpratať. Mesto sa vyhovára na to, že sa nestihlo pripraviť na nové kompetencie, ktoré mu ukladajú povinnosť odhrnúť chodníky.

Od severozápadu postupuje cez naše územie oklúzny front spojený s tlakovou nížou so stredom nad južným Pobaltím. Odborníci upozorňujú na zvýšenú tvorbu lokálnych snehových jazykov a závejov.

Potrvrdil to aj klimatológ Pavol Faško zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu (SHMÚ). „Z množstva vody, ktorú obsahoval sneh, sa dá vydedukovať, aké bolo sneženie výdatné. Hodnoty sú pomerne vysoké, takže tam, kde dosiahla vodná hodnota snehovej pokrývky, ktorá napadala za posledných šesť hodín, 10 milimetrov a viac, tam pribudlo 15 až 20 centimetrov nového snehu,“ zhodnotil Faško stav, ktorý bol aktuálny v utorok.

„Ak by sme vzali do úvahy množstvo napadnutého snehu a snehovú pokrývku, ktorá ležala na zemskom povrchu ráno o 7. hodine, tak jej celková výška napríklad dosiahla v Senici 25 cm, v Dojči, to je obec medzi Senicou a Šaštínom, 20 cm, na Malom Javorníku v Malých Karpatoch blízko Bratislavy 36 cm, v Bratislave na Kolibe 28 cm, v Modre-Piesku 44 cm snehu,“ opísal Faško. SHMÚ ešte v utorok vyhlásil 1. stupeň výstrahy sneženia a tvorby poľadovíc. Sneženie by malo naďalej pretrvávať aj v nasledujúcich dňoch.

Nad Modrou je pol metra snehu

Kým v Bratislave včera popoludní prestalo snežiť a mechanizmy dokázali po čase sneh odpratať a cesty posoliť, v regiónoch sa tak deje až dnes. Napríklad nad Modrou je už takmer pol metra snehu a cítia to aj obyvatelia v meste. Niektoré ulice odpratali až dnes.

To ako vyzerala včera situácia v Modre možno vidieť na nasledujúcom videu zo sociálnej siete oficiálnej stránky mesta.

Kým v Modre sneh odhŕňajú z ciest aj chodníkov, podobne tomu tak nie je vo všetkých mestách. Primátor Bratislavy Matúš Vallo v reakcii na snehovú kalamitu v hlavnom meste skritizoval ‚chodníkovú novelu‘.

VIDEO: Viac o (ne)odhŕňaní snehu na chodníkoch si môžete pozrieť vo videu TV Pravda.