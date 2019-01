Budúci zubári praxujú v modernom

Osem najmodernejších zubárskych kresiel, vlastná operačná sála aj miestnosť na výrobu zubných výplní. Katedra zubného lekárstva na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) v Bratislave získala nové výučbové pracovisko pre prax študentov. Umožnilo to ministerstvo zdravotníctva, ktoré doň investovalo viac ako 400-tisíc eur. Cieľom je pritiahnuť maturantov na štúdium zubárstva, doplniť tak chýbajúcich odborníkov a dosiahnuť medzigeneračnú výmenu.

Na novom pracovisku nájdu študenti zubného lekárstva osem najmodernejších zubolekárskych súprav. „Kreslá majú tú výhodu, že sa do desiatich sekúnd dokážu pretransformovať pre ľavorukého medika,“ priblížil Juraj Deglovič, zástupca vedúceho katedry a vedúci klinickej výučby zubných lekárov. Každé kreslo sa nachádza v samostatnom boxe, aby mal pacient súkromie. Pracovisko bude fungovať na dve zmeny, doobeda a poobede, do budúcna je schopné obslúžiť 40 študentov zubného lekárstva. Na klinickej praxi sa zúčastňujú študenti od tretieho do šiesteho ročníka.

Súčasťou priestorov je tiež operačná sála, kde študenti budú pod dohľadom robiť operácie ako resekcie, chirurgické trhanie zubov, implantácie či drobné operácie prínosových dutín. „Pri študentoch je vždy lekársky asistent. Popred kreslá vedie ulička, aby sa mohol medzi nimi lekár pohybovať a mať nad žiakmi a ich prácou absolútnu kontrolu,“ opísal Deglovič. Študentom budú pomáhať videoprojekcie na stenách a televízne obrazovky, ktoré poslúžia na zobrazenie röntgenových snímok a na videoinštruktáž.

Dekanka Lekárskej fakulty SZU Anna Remková, ministerka Andrea Kalavská a rektor SZU Peter Šimko otvorili nové pracovisko. Autor: Robert Hüttner, Pravda

Snímky budú môcť budúci zubári robiť pomocou pohyblivého röntgenu. Každá stena boxu je zo špeciálneho sadrokartónu, aby študenti a pacienti boli chránení pred ionizujúcim žiarením. V boxe sú okrem zubárskeho kresla potrebné nástroje a dva počítače. „Študenti vždy robia vo dvojiciach, jeden je sestra, potom sa zas vystriedajú. K dispozícii majú tlačidlo, ktorým dokážu privolať lekárskeho asistenta, aby na seba nekričali,“ dodal Deglovič. Celé vybavenie pracoviska stálo 420-tisíc eur a všetky peniaze išli z ministerstva zdravotníctva.

SZU tento rok vypustí do sveta prvých 20 absolventov zubného lekárstva. „Preto dúfam, že sa nám krok po krôčiku podarí doplniť počet chýbajúcich zubných lekárov, ktorí budú schopní poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť. V niektorých regiónoch je navyše vek zubárov veľmi vysoký. Potrebujeme doplniť stavy a urobiť generačnú obmenu,“ uviedla po slávnostnom otvorení pracoviska ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nom. Smer).

Moderná učebňa má motivovať budúcich študentov. Podľa Kalavskej spĺňa najlepšie európske štandardy. „Absolvent zubného lekárstva hneď po šiestich rokoch štúdia môže ísť poskytovať starostlivosť do regiónov. Preto je dôležitá prax, ktorú získa práve na škole,“ zdôraznila ministerka.

Na rozdiel od iných budúcich lekárov, ktorí musia po štátniciach prejsť ešte špecializovanými atestačnými skúškami, absolvent zubného lekárstva ide rovno do praxe. „Zubár, hneď ako opustí naše brány a kreslá, musí všetko vedieť a tomu musí zodpovedať aj to penzum vzdelávania, okolo 1 500 praktických hodín pri samotnom zubárskom kresle,“ spresnil rektor SZU Peter Šimko. Študenti sa počas šiestich rokov naučia opraviť kaz, dať výplň, odstrániť zubný kameň, vytrhnúť zuby, podať anestéziu či urobiť odtlačky zubov.

Neda Markovská, garantka štúdia, upozorňuje, že zubné odbory dnes zápasia s nedostatkom vyučujúcich lekárov počas praxe. „Európska norma hovorí, že jeden lekár by mal mať na starosti troch študentov na klinickej praxi, my máme šesť až osem študentov. Námaha a práca učiteľa je tým ťažšia,“ priblížila Markovská. Lekár musí napríklad sám ukázať študentovi, ako má pichať injekciu do ústnej dutiny, viesť mu ruku.

Budúcim zubárom sa nová moderná učebňa páči. Považujú to za veľký krok vpred. „Môžeme skúšať na najnovších prístrojoch, vďaka čomu prídeme do praxe pripravení. Predtým to bolo komplikovanejšie, keď sme sa učili na starších modeloch,“ zhodnotil Marek, študent piateho ročníka.