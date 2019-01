Érsek: Hlavná stanica sa do mája zrekonštruovať nestihne

Práce na Hlavnej stanici v Bratislave čiastkovo postúpili, do mája sa však zrekonštruovať nestihne. Skonštatoval to v stredu pred rokovaním vlády minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).

Obnovu Hlavnej stanice chcel stihnúť dokončiť ešte pred začiatkom májových majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji na Slovensku. Šéf rezortu dopravy však v stredu skonštatoval, že do mája sa môže stihnúť vypísať súťaž na osvetlenie, upratanie či toalety. „Poďme na to normálne, triezvo, koľko sa dá stihnúť do mája,“ poznamenal Érsek, podľa ktorého sa stihne prvá fáza procesov zahŕňajúca upratanie Hlavnej stanice.

Skonštatoval, že finančné prostriedky v objeme 2,8 milióna eur na rekonštrukciu sú, nechce však vypísať súťaž, aby neboli okolo stanice postavané konštrukcie. „Podľa môjho názoru, keď dáte tú plechovú prístavbu od stanice preč, tak sa vám ukáže jedna krásna stará budova, ktorá tam vždy bola,“ myslí si Érsek.