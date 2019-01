Lajčák: Kto tvrdí, že bola bezpečnostná stratégia písaná nadáciou, klame

Bezpečnostná stratégia je vyvážený dokument odrážajúci bezpečnostné prostredie, v ktorom existujeme a ktorý je tu na to, aby obhajoval záujmy a potreby Slovenska. Vyhlásil to minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru).

Šéf slovenskej diplomacie trvá na tom, že dokument vznikol na ministerstve zahraničia a nepísala ho nadácia. Reagoval tak na spor o Bezpečnostnej stratégii, ktorý pred časom vznikol v koalícii. Problém so stratégiou má SNS aj šéf výboru pre európske záležitosti Ľuboš Blaha zo Smeru.

„Bezpečnostná stratégia je dokument, ktorý vznikol na ministerstve zahraničných vecí a ktokoľvek tvrdí, že bol písaný nejakou nadáciou, bohapusto klame,“ zdôraznil Lajčák a poukázal, že vo vláde prešiel aj s podporou ministrov za SNS. Minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) so stratégiou naďalej súhlasí, zopakoval, že za ňu hlasoval. Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS) tiež potvrdila, že na vláde za stratégiu hlasovala.

Ministerstvo pracovalo na tvorbe stratégie, k diskusii prizvalo aj politické strany či mimovládne organizácie. Následne išiel materiál na medzirezortné pripomienkové konanie a zapracovalo pripomienky. Následne text jednomyseľne schválila aj Bezpečnostná rada SR aj vláda, teda prešiel aj hlasmi ministrov za SNS, ozrejmil Lajčák. „Teraz počúvame rôzne čudné veci, že si chceme vyrábať nepriateľov – nechceme. Že Rusko je bezpečnostná hrozba – to v texte nie je. Sme seriózna inštitúcia, chcem seriózne o tom diskutovať,“ povedal minister. Vyjadril sa aj k tomu, že podpredseda SNS Jaroslav Paška navrhol, aby sa do stratégie dostala aj zmienka o tom, že hrozbou sú aj vesmírne telesá. „Podľa záznamu, ktorý mám k dipozícii, to tam zaznelo,“ potvrdil Lajčák, ktorý trvá na tom, že je to vyvážený dokument, ktorý odráža bezpečnostné prostredie, v ktorom Slovensko funguje.

Bezpečnostnú stratégiu vláda schválila v roku 2017, parlament ju stále neodobril. Poslanci mali o návrhoch obrannej a bezpečnostnej stratégie SR rokovať pred pár týždňami. Predložili ich opoziční poslanci, k rokovaniu však nedošlo. Podpredseda SNS Anton Hrnko je totiž presvedčený, že materiály môže predložiť len vládny kabinet. Na jeho návrh preto väčšina snemovne materiál z rokovania vypustila.

Premiér Peter Pellegrini (Smer) koncom novembra v reakcii na to, že parlament stále návrhy neschválil, uviedol, že je to pre neho čisto technická záležitosť. „Vláda ich schválila, a preto sú pre vládu záväzné bez toho, aby ich schválil parlament,“ konštatoval Pellegrini s tým, že vláda vie, kde sú jej spojenci a kde si má plniť svoje práva a povinnosti. Predseda Mosta-Híd Béla Bugár na otázku, či sa bude stratégia meniť, nedávno povedal, že nie.