Cesty aj horské priechody sú zjazdné, pozor na tvorbu poľadovice a závejov

V okolí Partizánskeho a Horných Ozoroviec je pre hmlu znížená dohľadnosť do 100 metrov, v okolí lokalít Hornej Stredy, Skalky nad Váhom a Hrádku do 200 metrov. Úseky R3 obchvat Hornej Štubne a obchvat Trstenej a úsek R4 obchvat Svidníka sú pokryté miestami kašovitým snehom do 1 centimetra. Snehové reťaze pre vozidlá nad 3,5 tony sú potrebné na ceste Stakčín - Ulič a pre všetku dopravu na ceste Srdiečko - Bystrá. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.