Mikloško si verí na druhé kolo, zozbieral viac ako 15-tisíc podpisov

Bývalý politik nateraz neuvažuje, že by sa vzdal v prospech silnejšieho kandidáta. „Zatiaľ tá mienka ľudí o kandidátoch je len fiktívna,“ myslí si. Pripomenul, že zozbieral vyše 15.000 podpisov občanov a je pripravený ich odovzdať do NR SR. „Nebola to jednoduchá úloha. Zbierali ich moji priatelia, priaznivci a podporovatelia,“ ozrejmil.

Jeho cieľom je dostať sa do druhého kola, nad zlým volebným výsledkom neuvažuje. Mikloško sa pokúsil o Prezidentský palác zabojovať už v rokoch 2004 a 2009. Prvýkrát skončil som ziskom 6,5 percenta na piatom mieste. V roku 2009 dostal 5,4 percenta hlasov, čo stačilo na tretie miesto.

Na margo politických strán povedal, že má záujem napríklad o podporu voličov KDH a ak ho podporí aj vedenie hnutia, bude to akceptovať s úctou a vďačnosťou. „Stretol som sa s predsedom KDH Alojzom Hlinom a on mi povedal, že uvažujú o mojej podpore, ale mal by som sa zaviazať, že ak to nepôjde a moja kampaň nebude mať dostatočný výtlak, vzdal by som sa. Vtedy som mu povedal, že je to posledný politický rozhovor medzi nami,“ vysvetlil.

Za kľúčovú pokladá Mikloško osobnú autoritu, ktorú si prezident buduje svojím celoživotným príbehom a spôsobom výkonu prezidentskej funkcie. „Budem ľudí spájať, nebudem koaličným ani opozičným prezidentom, vodidlom budú pre mňa základné normy slušnosti a spravodlivosti,“ avizoval na štvrtkovej tlačovej konferencii Mikloško.