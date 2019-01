Žitný: Slovenské orgány nechcú mať s prípadom vraždy Duckého nič spoločné

„Slovenské orgány už s prípadom nechcú mať nič spoločné, spis odstúpili ukrajinským kolegom, kde obžalovaný z vraždy, pôvodným menom Oleg T., žije. Na Ukrajine nebeží čas inak, než u nás na Slovensku, len tamojšie orgány majú buď iné tempo práce, či oveľa viac agendy, alebo ešte by mohli mať o obžalobe pochybnosti. V tom prípade však mohli vec už dávno ukončiť,“ povedal slovenský bezpečnostný analytik Milan Žitný, ktorý sa kauze vraždy Duckého dlhé roky venoval a venuje.

Ako pripomenul, Krajský súd v Bratislave v roku 2000 ešte pred prvým pojednávaním zrušil trestné stíhanie Olega T. „V odôvodnení súd poukázal na viaceré sporné momenty obžaloby, ktoré podľa súdu nemali silu dôkazov. Svedkovia nedokázali vierohodne a zhodne popísať oblečenie a vzhľad podozrivého muža, ktorý sa nachádzal dopoludnia 11. januára 1999, kedy bol zastrelený Ján Ducký, vo vchode bytového domu na Bajzovej ulici č. 12 v Bratislave, a bol v tomto priestore niekoľko hodín. Súd poukázal okrem iného aj na svedectvo súdneho znalca z oboru telekomunikácií, podľa ktorého dáta z mobilného telefónu obžalovaného Olega T. svedčili o tom, že sa v to dopoludnie pohyboval v Ivanke pri Dunaji, kde dozeral na montáže bezpečnostných zariadení na jednom rodinnom dome. Jeho alibi potvrdili viacerí svedkovia, či už technici z firmy, ktorá zariadenie inštalovala, alebo dvaja príslušníci polície,“ zdôraznil Žitný.

Podľa jeho slov Krajský súd v Bratislave vyslovil aj počudovanie, prečo vyšetrovanie nevenovalo dostatočnú pozornosť kuriérovi, ktorý pricestoval za Duckým z Popradu s nejakými dokumentmi od spoločnosti Naftoprojekt. „Kuriér, ktorý sa predpoludním v deň vraždy stretol s bývalým šéfom SPP v bratislavskom hoteli Nivy, ho sprevádzal až domov na Bajzovu ulicu a bol posledným človekom, kto videl Duckého živého. Potom však, ako bol Ján Ducký zasiahnutý tromi výstrelmi z pištole, kuriér nezavolal políciu, ale svojho šéfa do Popradu a okamžite odcestoval domov. Až druhý deň šiel na políciu,“ pokračoval bezpečnostný analytik. Súd podľa Žitného zdôraznil, že „tejto stope sa mala venovať dôkladnejšia pozornosť“.

Dôkazy asi niekto skôr vyrábal, ako dokumentoval

„Vyšetrovanie sa nedostatočne venovalo aj otázke motívu vraždy, uspokojilo sa len s obžalobou, ktorá stála na hlinených nohách. Skutočnosť, že spis po mnohých rokoch odišiel na Ukrajinu, pôsobí v tomto svetle nedôveryhodne, bez ohľadu na argument, že Oleg T., ktorý si medzičasom zmenil meno, odmieta prísť na Slovensko. Objasnenie motívu by ukázalo, ktorým smerom sa malo uberať vyšetrovanie. Viacero skutočností spojených s vyšetrovaním však vyvoláva podozrenie, že dôkazy niekto skôr vyrábal, než dokumentoval. Voči Olegovi T. napríklad svedčil jeho partner z podnikania so svojou partnerkou, že im v marci 1999, dva mesiace po vražde, uniesol dieťa a vydieral od nich výkupné. Za to išiel Oleg T. do väzby, neskôr bolo voči nemu vznesené obvinenie z vraždy aj na základe výpovede jeho partnera, že sa mu s vraždou priznal,“ objasnil analytik.

Časom sa však podľa jeho názoru ukázalo, že išlo o krivé svedectvá. „Aj keď obaja kriví svedkovia boli za krivé výpovede odsúdení, na obžalobu z vraždy to nemalo na počudovanie vplyv. Aj s inými svedkami pracovali orgány podozrivo. V protokole o opoznávaní bola zaznamenaná zmienka, že príslušník polície inštruoval istú svedkyňu, pod akým číslom je medzi figurantmi Oleg T. Keďže obhajca Olega T. to počul, žiadal zmenu figurantov a iné prevleky. Pri ďalších opoznávaniach svedkyňa nedokázala Olega T. identifikovať,“ do­dal.

Objasňovanie vraždy významného politika a usvedčovanie takýmito „dôkazmi“ evokuje dojem, že niekto vedome usmerňoval vyšetrovanie smerom, kde ani motív, ani skutočný páchateľ nemohli byť identifikovaní. A tak máme tento prípad aj dvadsať rokov od vraždy neukončený," zdôraznil na záver Žitný.

Ukrajina už dlhšie o postupe neinformovala

Voči na Slovensku obžalovanému Olegovi T. K., ktorý sa dlhé roky zdržiava na území Ukrajiny, ukrajinské orgány činné v trestnom konaní mohli konať už približne osem rokov. Ukrajinská strana, konkrétne Generálna prokuratúra Ukrajiny, však už dlhšie slovenské orgány neinformovala o stave vyšetrovania vraždy exministra Duckého.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (MS SR) napriek viacerým urgenciám nemá z našej susednej krajiny aktuálne informácie o stave tejto kauzy. MS SR, konkrétne odbor justičnej spolupráce v trestných veciach, ukrajinskú stranu naposledy urgoval 2. januára tohto roku.