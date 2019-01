Haulík: Prezidentské voľby vyhrá ten, kto bude mať šťastie

Sociológ Pavel Haulík. Autor: Robert Hüttner, Pravda

„Verejnosť nebude mať čas dostatočne spoznať všetkých adeptov, nebude čas robiť prieskumy,“ mieni Haulík. Vyššiu účasť ani to, že sa podarí zvoliť kandidáta zjednocujúceho celú spoločnosť, neočakáva. Šance na úspech predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára či diplomata Maroša Šefčoviča, ktorého by mohol podporiť Smer, však nevylučuje. „Myslím si, že Andrej Danko (SNS) nakoniec nebude kandidovať, SNS vyberie niekoho menej exponovaného,“ nazdáva sa sociológ.

V čom budú tieto prezidentské voľby iné ako predchádzajúce?

Budú odlišné tým, že nemajú favorita. Všetky predchádzajúce prezidentské voľby mali aspoň dvoch, troch, uchádzačov, ktorí mali výrazne silnejšiu podporu vo verejnosti než tí ostatní. Dnes to tak nie je, je to veľmi vyrovnané. Navyše sa čaká až do poslednej chvíle, kým ohlásia svojich kandidátov ostatné politické strany. Tým pádom sa veľká skupina kandidátov s vyrovnanými šancami zrazu dostane do časovej tiesne, pretože na kampaň zostane minimum času. Zúži sa šanca, že verejnosť si bude môcť vybrať kandidáta na základe poznania ich programov, ich zázemia, orientácie. Takto sa voľby stávajú viac podobné lotérii než riadnym voľbám. Vyhrá ten, kto bude mať šťastie.

Voľby v roku 2014 pritiahli v prvom kole k urnám 43,4 percenta voličov. Dá sa tentoraz očakávať vyššia účasť?

Myslím si, že ani nie, pretože chýbajú favoriti. To, že verejnosť nebude mať dostatok spoľahlivých prieskumných informácií o tom, aké sú šance, keďže na prieskumy ostáva minimum času, sa podpíše pod fakt, že sa ľudia budú ťažko rozhodovať medzi adeptmi na prezidenta. Motivačný efekt bude slabší ako v predchádzajúcich voľbách.

Šéf parlamentu Andrej Danko hovoril o novom prezidentovi ako o prienikovom človeku, ktorý bude vedieť spájať ľudí. Je takýto typ v doteraz známom zozname záujemcov?

Obávam sa, že je to nadľudská úloha. Spoločnosť je rozdelená na niekoľko veľkých skupín, ktoré medzi sebou takmer nekomunikujú a ak komunikujú, tak len v negatívnej rovine. Nájsť človeka, ktorý by toto dokázal preklenúť, je nemožné. Navyše, medzi tými známymi kandidátmi, obávam sa, že sa nikto nečrtá. Ani strany, ktoré ešte môžu nominovať, nemajú z čoho čerpať, nemajú v zásobe ľudí, ktorí by dokázali niečo takéto naplniť.

Kto má najvyššie šance dostať sa do druhého kola?

Ten, kto príde s najefektnejšou kampaňou v závere obdobia, keď sa ešte bude môcť kampaňovať, pravdepodobne na sociálnych sieťach. Kto to bude, neviem, ale je to skôr lotéria, kto bude mať viac šťastia pri voľbe spôsobu komunikácie. Nepôjde vtedy o hĺbkové záležitosti ako program. Skôr bude potrebné vedieť sa trafiť do nôty predstavám voličov, pričom prezentácia nemusí zodpovedať skutočným možnostiam a schopnostiam kandidáta.

Z koaličných strán zatiaľ len Most-Híd postavil svojho kandidáta. Aké má Béla Bugár šance?

To bude závisieť aj od toho, akí ďalší kandidáti sa objavia. Béla Bugár má svoj hendikep, že nepatrí k väčšinovému etniku, ale v zásade si myslím, že pri tej dnešnej ponuke má šance uspieť. Predstava, že Béla Bugár ako občan slovensko-maďarskej národnosti by nemal šancu, určite neplatí.

V súvislosti so Smerom sa skloňuje meno diplomata Maroša Šefčoviča. Ako to vnímate?

Je to jeden z možných kandidátov, ktorí by spĺňali predstavu o prezidentovi so silným zázemím v Európskej únii, medzi špičkami európskych politikov. Otázka je, či takéhoto prezidenta chce slovenská verejnosť, resp. či túto jeho výhodu ocení. Nepokladal by som ho preto za toho najväčšieho favorita len preto, že má takéto zázemie a spĺňa predstavu o tom, ako by mal prezident vyzerať. Do funkcie prezidenta si volič premieta často veľmi protichodné požiadavky a nemusí to vždy súvisieť s tým, aké kompetencie, právomoci k funkcii prezidenta priamo prináležia.

Pôjde za stranu SNS jej predseda Andrej Danko alebo vidíte v strane aj iných kandidátov?

Je to špekulatívna rovina. Myslím si, že Andrej Danko nebude kandidovať, že si SNS vyberie niekoho menej exponovaného. Strana je dnes príliš závislá od svojho predsedu a jeho pozície, možností a schopností. Ak by kandidoval, mohlo by to stranu oslabiť. Nie som však presvedčený o tom, že tí, ktorí budú v SNS o tom rozhodovať, si takúto skutočnosť neuvedomujú.

Ak by sa Danko rozhodol pre kandidatúru, môžu mu uškodiť podozrenia v súvislosti s jeho rigoróznou prácou? Registrujú voliči takéto veci?

Ako-ktorý volič to vníma. Často žijeme v predstave, že keď niečo oceňuje jeden, tak to musí oceniť aj druhý alebo naopak, to, čo ja vnímam ako diskvalifikačné, tak musí na to reagovať každý. Ale to nie je pravda. Rigorózna práca nie je z masového hľadiska taký veľký hendikep, skôr by som povedal, že sa volič bude rozhodovať na základe iných skutočností. Toto považujem skôr za chybičky krásy, ktoré sa však nájdu takmer na každom kandidátovi v inej podobe. Nie je to niečo, čomu by volič SNS prikladal najväčšiu váhu.

Aké vlastnosti hľadá volič u kandidáta?

Chce, aby to bola dokonalá bytosť, ale, žiaľ, realita tomu nezodpovedá, a potom sa hľadá to najmenšie zlo.