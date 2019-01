Sneh zo striech zhadzujú horolezci

Horolezci si vyskúšali aj čistenie na kaplnke, tam je to náročnejšia práca, pretože strecha je strmá.

Horolezci si vyskúšali aj čistenie na kaplnke, tam je to náročnejšia práca, pretože strecha je strmá. Autor: Pravda , Tatiana Michalková , Robo Hakl

Návštevníci Ľubovnianskeho hradu ani netušia, že nad ich hlavami sa pohybujú horolezci. Podľa riaditeľa múzea Dalibora Mikulíka na strechách môžu byť aj tony snehu. Po strechách s lopatami chodia skúsení horolezci, začali na renesančnom paláci, ktorý prešiel nedávno rekonštrukciou. „Musíme si dávať pozor, pretože na tejto streche je podklad podobný gume, takže sa to šmýka. Navyše aj pod snehom je námraza, to nám ešte viac sťažuje prácu. Sneh nemôžeme hádzať kamkoľvek, aby sme neohrozili návštevníkov. S lopatami prehadzujeme sneh cez hradby aj do výšky dva až tri metre,“ hovorí o netradičnej práci Daniel Šak.

Podobný typ práce je pre neho spestrením. „Je to taká špeciálna práca. Náročnejšie to bude na šikmých strechách, pretože tam je drevený šindeľ a mohol by sa poškodiť,“ doplnil horolezec, ktorý musí mať pre svoj výkon odborný preukaz na prácu vo výškach a horolezecký výstroj. Preto takúto činnosť nemôžu robiť zamestnanci hradu.

„V utorok sme vypratali časť strechy na renesančnom paláci. No na druhý deň sme zistili, že okrem ešte nevypratanej časti musíme očistiť aj to, čo sme raz už urobili, pretože zasa nasnežilo,“ krčí plecami Šak.

Správca hradu Marián Čižinský vysvetľuje, že každá strecha má určitú konštrukčnú nosnosť. „Ak by sa nevyčistila, hrozilo by zrútenie. Čistenie od snehu je potrebné kvôli ochrane životov a tiež, aby nedošlo k poškodeniu pamiatky,“ dodal. Po streche na renesančnom paláci čaká horolezcov ešte kaplnka, barokový palác a strecha nad vstupnou bránou do Ľubovnianskeho hradu. Sneh ohrozuje aj budovu telocvične v Košeci v okrese Ilava. Starosta Radomír Brtáň hovorí, že ju postavili v roku 1977 a má drevenú konštrukciu. Tá je už miestami zhnitá a urgentne potrebuje opravu.

Sneh zo strieh dávajú dole horolezci. Autor: Robo Hakl, Tatiana Michalková, Pravda

Statik sa ešte v roku 2011 vyjadril jasne, ak napadne príliš veľa snehu, strecha sa zrútiť môže. „V prípade kalamitného snehu, nad osemdesiat kilogramov na štvorcový meter sa užívanie vylučuje vzhľadom na to, že rezerva v únosnosti je iba 15 percent. Je teda nutné sledovanie hmotnosti napadaného snehu a prípadne jeho odstraňovanie,“ uvádza statik.

Starosta pokračuje, že na streche namerali vyše tridsať centimetrov, čo mohlo byť okolo päť ton," dodáva Brtáň. O pomoc požiadali miestnych dobrovoľných hasičov, ktorí sneh zo strechy odpratávali.