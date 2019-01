Opozícia: Komisia potvrdila, že Danko je podvodník a plagiátor, mal by okamžite odstúpiť

Odborná komisia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici oficiálne potvrdila, že predseda parlamentu Andrej Danko je podvodník a plagiátor. Myslí si to nezaradený poslanec Miroslav Beblavý.

„Chcem oceniť občiansku statočnosť členov komisie, na ktorých bol určite vyvíjaný nátlak, aby sa skutok nestal. Slovensko je dnes východným cípom Európskej únie, kde politici za takéto prešľapy odstupujú z funkcií, dokonca aj v Orbánovom Maďarsku. Andrej Danko chce z našej krajiny urobiť najzápadnejšiu časť Eurázijskej únie, kde pravidlá pre papalášov neplatia. Nedovoľme mu to a trvajme na tom, aby svoju funkciu predsedu parlamentu opustil," dodal Beblavý.

SaS: Danko by mal odstúpiť

Podľa opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) by mal predseda Národnej rady SR a Slovenskej národnej strany Andrej Danko okamžite odstúpiť z postu predsedu parlamentu. „Chýba už len to, aby tento klamár a podvodník kandidoval za prezidenta. Takých prezidentov ‚potrebujeme‘. Andrejovi Dankovi dávame čas, aby pozbieral zvyšky slušnosti a sám z funkcie predsedu NR SR odišiel. V opačnom prípade zvážime jeho ďalšie odvolávanie v parlamente," píše SaS vo svojom stanovisku. Liberáli sa pýtajú koaličných partnerov zo strán Smer a najmä Most-Híd, či sú skutočne ochotní akceptovať ako predsedu parlamentu a druhého najvyššieho ústavného činiteľa človeka dokázateľne usvedčeného z plagiátorstva.

Matovič: Danko nie je len falošný kapitán, ale aj falošný doktor práv

Komisia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) dnes definitívne rozhodla, že predseda parlamentu Andrej Danko je nielen falošný kapitán, ale aj doktor práv. Povedal to predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič na tlačovej besede.

„Už v roku 1999, presne rok pred tým, ako Danko odovzdal prácu, odovzdala Emília S. prácu s rovnakým počtom strán – 72, a rovnakým názvom na Univerzite Komenského v Bratislave. Danko si o rok povedal, že by si chcel písať pred menom JUDr., lebo si potrpel na tom, aby sa mohol na niečo hrať. Svojej spolužiačke zobral prácu – asi sa mu páčil názov, a aby to nebolo podozrivé, nepredložil ju na svojej alma mater, ale išiel na Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB), lebo Slovenská národná strana už vtedy mala svoje chápadlá. Danko chcel minimalizovať pravdepodobnosť, že mu na to niekto príde," dodal Matovič s tým, že podľa neho Danko pri obhajobe práce ani nevystúpil pred komisiou.

Podľa Matoviča Predsedníctvo SNS po dnešnom dni nemôže pochybovať, že Danko je vhodný kandidát na prezidenta, lebo má v sebe DNA SNS.

Predseda Komisie na preskúmanie podozrení z plagiátorstva záverečných prác Vladimír Janiš predniesol záverečné vyhlásenie na mimoriadnom zasadnutí Akademického senátu UMB, v ktorom sa komisia zamerala najmä na medializované prípady. K dvojici prác konštatuje, že obe prebehli v súlade s platnými predpismi. „V prípade oboch rigoróznych prác presahuje rozsah použitia zdrojov rámec odôvodnený účelom citácie (obaja autori preberajú z použitých zdrojov celé odseky či kapitoly bez toho, aby ich správnym spôsobom citovali alebo aspoň parafrázovali),“ ukončil vyhlásenie, ktoré sa týka aj rigoróznej práce predsedu Národnej rady SR a Slovenskej národnej strany (SNS) Andreja Danka.

Komisia sa v súlade so svojím mandátom zaoberala rigoróznymi prácami a konaniami na UMB v rokoch 1999 až 2010 so zvláštnym zreteľom na medializované prípady. Na základe analýzy vybranej vzorky komisia konštatuje, že vo viacerých prípadoch identifikovali nedostatky, ktoré považujú za porušovanie akademických pravidiel. „Pokiaľ ide o obsahovú zhodu prác, ako bolo v medializovanom prípade, naše zistenia nás oprávňujú vysloviť presvedčenie, že aj keď k takýmto javom dochádzalo, nešlo o bežnú prax, ale skôr o výnimočné excesy,“ uviedol Janiš.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici zriadila účelovú komisiu na preskúmanie podozrení na plagiátorstvo rigoróznych prác na univerzite v novembri 2018, pričom sa zaoberala aj Dankovou rigoróznou prácou. Komisiu tvorí deväť členov akademickej obce UMB, dvaja z nich sú študenti. Každá fakulta UMB je v komisii zastúpená aspoň jedným členom. Všetci členovia komisie majú povinnosť zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach zistených počas práce v komisii.