Bugár o kauzách Kisku: Prezident nemôže zatĺkať

Prezident Andrej Kiska na archívnej snímke s predsedom strany Most - Híd Bélom Bugárom. Autor: Ivan Majerský , Pravda

Predseda Mostu – Híd Béla Bugár poukázal na to, že prezident Andrej Kiska stále nevysvetlil svoje kauzy. Ide o opakované daňové úniky Kiskovej firmy, ktoré súviseli s financovaním jeho prezidentskej kampane. V prípade únikov na DPH aj dane z príjmu ich potvrdili aj daňové orgány. Druhou kauzou sú pozemky v Tatrách, ktoré Kiska kupoval koncom deväťdesiatych rokov za pochybných okolností. Je podozrenie, že za obchodmi s pozemkami bola miestna mafia. Kauzu daní aj pozemkov vyšetruje polícia.

Prezident podľa Bugára nemôže riskovať problémy s DPH, alebo pozemkomi. „Mal byť aktívny a ukázať, že aj pre neho platí zákon rovnako ako pre každého. Potom môže žiadať, aby zákon dodržiavali aj ostatní politici. Nemôže na jednej strane žiadať a na druhej strane svoje veci zatĺkať,“ vyhlásil pre agentúru SITA Bugár.

Kiska opakovane tvrdil, že svoje kauzy vysvetlil. V prípade daní jeho firma vyjadrila účinnú ľútosť a dane a pokuty zaplatila. V prípade pozemkov v Tatrách Kiska napokon priznal prehru v spore s popradským zubárom a voči rozhodnutiu súdu, že mu má pozemky vrátiť sa neodvolal. Obe kauzy ale môžu mať pokračovania v trestnoprávnej rovine. Už viac ako rok sa vedie trestné stíhanie vo veci podvodu, respektíve daňového podvodu. Vyšetrovanie vedie Národná kriminálna agentúra. Obvinený zatiaľ nebol nikto.

Prezident SR Andrej Kiska v úrade predsedu strany Most-Híd Bélu Bugára síce nesklamal, ale čakal od neho viac. „Očakával som od neho niečo iné, trošku viac. Ako povedal Richard Sulík „Mesiáši sa minuli“. Vkladať nádeje do ľudí, ktorých jedinou výhodou je, že sú „noví“, sa ukazuje ako nie vždy správna cesta,“ povedal Bugár.

Bugár: Menšiny akoby pre Kisku neexistovali

Predseda Mosta-Híd je však sklamaný z toho, že na južnom Slovensku Kisku volilo veľké množstvo ľudí, ale akoby menšiny u neho neexistovali. „Menšiny obohacujú štát kultúrou, zvykmi, jazykom. Okrem Maďarov sú tu Rusíni, Rómovia a ďalší. Všetci pomáhajú, ak im to dovolíme. Kiska na toto zabúdal,“ zdôraznil Bugár.

Prezident musí podľa Bugára viac spájať, ako rozdeľovať. „SR čakajú ťažké časy. Nevieme, čo vyvolá v EÚ zmena predsedníčky CDU. Nevieme, čo urobia protesty s Macronom (francúzsky prezident Emmanuel Macron, pozn. SITA). Budeme musieť byť stabilnou krajinou. Nenávisť v spoločnosti, ktorú niektorí umelo živia, by mal eliminovať práve prezident. Prezident má na to veľké možnosti. Prezident môže byť lídrom hľadania kompromisu. Prezident musí určovať riešenia,“ uviedol Bugár s tým, že nestačí, keď prezident vystúpi v parlamente s ročnou správou o stave republiky a povie, že školstvo je v zlom stave. Musí povedať aj ako ďalej. „Má tím poradcov. Nemá legislatívnu právomoc, ale môže naznačiť smerovanie, jasnú víziu. Môže povedať, ako to vidí, môže si pozývať ministrov, musí byť aktívny,“ konštatoval.

Prezident nikdy podľa Bugára nemôže v zahraničí škodiť republike. „Nemôže povedať, že Slovensko je mafiánsky štát. Aj keby to tak rovno bolo – s čím ale ja osobne určite nesúhlasím – tak musí v zahraničí vystupovať tak, aby neškodil Slovensku. Prezident nemôže byť aktivistom. Je prezidentom všetkých, či sa mu chce, alebo nie. Nemôže byť opozičným alebo koaličným prezidentom. Toto všetko by som rád robil inak ako súčasný prezident,“ vyhlásil Bugár, podľa ktorého Slovensko potrebuje skúseného prezidenta. „Moje skúsenosti pri riešení krízových situácií, pri zmenšovaní slovensko-maďarského napätia, ale aj schopnosť spolupracovať s rôznymi stranami naľavo či napravo od politického stredu hovoria o tom, že takúto danosť mám. Moje skúsenosti sa dajú využiť. Preto sa budem snažiť meniť štýl politiky, štýl rokovania, štýl komunikácie, ktorý sa tu, žiaľ, približne od roku 2010 udomácnil,“ do­dal.

