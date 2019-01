Mimoriadna situácia je stále v ôsmich obciach, uviedla Saková

Mimoriadna situácia pre sneh je stále v ôsmich obciach Slovenska. Ako ďalej na sociálnej sieti uviedla ministerka vnútra Denisa Saková, mimoriadnu situáciu pre snehovú kalamitu vyhlásilo do dnešného dňa 26 obcí v piatich okresoch na Slovensku. "V okrese Námestovo to bolo 11 obcí, v okrese Čadca deväť, v okrese Žilina štyri a v okresoch Bytča a Poprad po jednej obci," uviedla.

Ako prvá podľa ministerky vyhlásila mimoriadnu situáciu obec Mútne, a to 2. januára, a ako zatiaľ posledná obec Olešná 10. januára. „Väčšina obcí k dnešnému dňu mimoriadnu situáciu už odvolala, naďalej však zostáva vyhlásená v ôsmich obciach v okresoch Čadca a Žilina. V okrese Čadca sú to obce Klokočov a Olešná a mestá Čadca a Turzovka a v okrese Žilina sú to obce Lutiše, Terchová, Belá a Dolná Tižina,“ informovala ministerka Saková. Dodala, že obce, ktoré mimoriadnu situáciu vyhlásili, majú nárok na preplatenie s tým spojených nákladov.