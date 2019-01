Most-Híd: Je na osobnom rozhodnutí Danka, ako so závermi komisie naloží

Je na osobnom rozhodnutí predsedu Národnej rady (NR) SR Andreja Danka (SNS), ako so závermi účelovej komisie naloží, uviedla hovorkyňa koaličného Mosta-Híd Klára Debnár na margo záverov tejto komisie, ktorá posudzovala aj Dankovu rigoróznu prácu z roku 2000.

Na otázku, či má Danko ako šéf parlamentu naďalej dôveru Mosta-Híd, strana neodpovedala. Keď sa vlani Danka pokúšala opozícia pre kauzu jeho rigoróznej práce odvolať, bugárovci sa na hlasovaní nezúčastnili.

„Poslanci strany Most-Híd dodržujú koaličnú dohodu. Nemyslíme si, že funkčná vláda a stabilita Slovenska má závisieť od funkcií jednotlivcov a/alebo ich osobných zlyhaní. Poslanci strany Most-Híd sa preto hlasovania nezúčastnia,“ uviedli vtedy v stanovisku. Most-Híd ešte predtým vyhlásil, že Danko by mal prijať osobné rozhodnutie.

Za to si vyslúžil kritiku od SNS, ktorá za Dankom stojí.

Účelová komisia Akademického senátu (AS) Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici vytvorená na preskúmanie podozrení z plagiátorstva rigoróznych prác na UMB v piatok na zasadnutí AS konštatovala, že medializovaná dvojica rigoróznych prác „obsahuje časti, ktoré sú oproti zdrojovej literatúre mierne upravené, väčšina častí však rovnako vykazuje vysokú mieru zhody so zdrojovou literatúrou, miestami je zachované členenie kapitol a podkapitol pôvodných zdrojov“. Vyhlásenie prečítal predseda komisie Vladimír Janiš.