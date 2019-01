Danko: V stanovisku UMB nie je ani raz slovo plagiát

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) berie na vedomie správu účelovej komisie Akademického senátu (AS) Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici. Zdôraznil, že v celom texte nie je spomenuté slovo plagiát. Ďakuje komisii, že nevydala voči nemu účelový rozsudok.

„Obzvlášť oceňujem, že komisia konštatuje, že moje rigorózne konanie prebehlo plne v súlade s platnými predpismi a nebol porušený žiaden zákon. V celom texte nie je zmienené ani raz slovo plagiát, ktoré si moji oponenti tak veľmi želali. Verejne ďakujem komisii a senátu UMB, že nepodľahli tlaku médií a politikov a nevydali voči mne účelový rozsudok,“ dodal Danko.

Účelová komisia Akademického senátu (AS) Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici vytvorená na preskúmanie podozrení z plagiátorstva rigoróznych prác na UMB v piatok na zasadnutí AS konštatovala, že medializovaná dvojica rigoróznych prác „obsahuje časti, ktoré sú oproti zdrojovej literatúre mierne upravené, väčšina častí však rovnako vykazuje vysokú mieru zhody so zdrojovou literatúrou, miestami je zachované členenie kapitol a podkapitol pôvodných zdrojov“.

„Mal by vyvodiť osobnú zodpovednosť. Netuším, ako rozmýšľa pán predseda Národnej rady, čo pre neho znamená osobná zodpovednosť. To je možno otázka pre niekoho iného,“ reagoval predseda Akademického senátu UMB prof. Miroslav Krystoň na fakt, že 63 zo 72 strán rigorózky vykazovalo zhodu s cudzími textami.

Čítajte viac: Komisia Univerzity Mateja Bela konštatuje pri Dankovej práci porušenie pravidiel



(Kliknutím na obrázok zväčši, Správa Účelovej komisie AS UMB na preskúmanie podozrení na plagiátorstvo rigoróznych prác na univerzite.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: Eva Štenclová, Pravda