Cez víkend sa oteplí, kalamity sa však vrátia

Od začiatku januára sneh doslova zavalil postupne 26 obcí na severe, ktoré vyhlásili mimoriadnu situáciu. Väčšina z nich ju už odvolala, nepriaznivý stav však stále pretrváva v ôsmich obciach v okresoch Čadca a Žilina. Na zvládnutí snehovej kalamity spolupracujú hasiči, policajti aj dobrovoľníci z radov občanov.

Na Kysuciach a Orave podľa klimatológa Faška aj v nižších polohách napadlo tento týždeň okolo 80 centimetrov snehu. „Príkladom je Oravská Lesná, kde v piatok ráno dosiahla výška snehovej pokrývky až 81 centimetrov," uviedol.

Myslím si, že ešte budú aj snehové nádielky, lebo, zdá sa, že táto zima sa vyznačuje dostatkom zrážok. kalimatplóg Pavel Faško

Horské prostredie Vysokých a Nízkych Tatier je už tradične pod snehom. Na Lomnickom štíte v piatok ráno namerali takmer dva metre. Meter snehu je tiež v najvyšších polohách pohorí na východe na hraniciach s Poľskom a Ukrajinou.

Najmenej nasnežilo na juhovýchode, napríklad v Rimavskej Sobote či v Revúcej, v piatok tu namerali len štyri centimetre. Iná situácia je na západnom Slovensku, kde je momentálne snehu viac, ako je zvykom. „Veľa snehu je napríklad v Malých Karpatoch. V Bratislave na Kolibe, ktorá sa nachádza na južnom okraji tohto pohoria, výška snehovej pokrývky v piatok dosiahla osemnásť centimetrov," porovnáva Faško. Ešte viac snehu je v oblasti Bielych Karpát, v najvyšších polohách až takmer jeden meter, čo je na túto nadmorskú výšku netradičné.

Zima a sneh trápi aj vtáčiu populáciu. Autor: Robert Hüttner, Pravda

Za bohaté snehové zrážky vďačí Slovensko silnému vetru, ktorý k nám prúdi zo severozápadu a niektoré dni dosahuje pozoruhodnú silu. „Ten vzduch je dostatočne vlhký a keďže teplotné podmienky to ešte umožňujú, padá pomerne veľa snehu," ozrejmil klimatológ. Podľa neho samotná poveternostná situácia nie je výnimočná, výnimočné je to, ako dlho trvá. „Tento typ poveternostnej situácie trvá veľmi dlho, dva týždne. Malo by to byť nejaké kratšie časové obdobie od troch do siedmich dní," doplnil.

Z hľadiska teplôt sa však uplynulé obdobie, na rozdiel od množstva spadnutých snehových zrážok, výraznejšie neodchyľuje od normálu. „Keď si zoberieme teplotné podmienky, tak tie sú pre toto ročné obdobie štandardné, dokonca v niektorých regiónoch, najmä na západnom Slovensku, je až nadpriemerne teplo, čo znie tak trošku ironicky," dodáva Faško.

Premenlivé počasie s častými zrážkami a so silným vetrom bude pokračovať aj v nasledujúcom období. Cez víkend by sa mali teploty mierne zvyšovať, a to maximálne až na plus šesť stupňov, snežiť neprestane. „Toto oteplenie pocítia najskôr ľudia na západnom Slovensku, postupne sa však pomaličky prejaví aj na východe územia, ale nie tak výrazne," predpovedá klimatológ.

Oteplenie sa vzťahuje len na tento víkend a začiatok budúceho týždňa. Mrazivé počasie sa podľa klimatológa v priebehu tohtoročnej zimy určite vráti. „Oteplenie bude len prechodná záležitosť, ale rozhodne by som v tejto súvislosti ešte nehovoril o konci zimy. Myslím si, že ešte budú aj snehové nádielky, lebo, zdá sa, že táto zima sa vyznačuje dostatkom zrážok a pri týchto teplotných podmienkach určite budú aj snehové kalamity," varuje Faško. V najbližších týždňoch by sa mali striedať teplejšie a chladnejšie obdobia.