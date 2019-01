Kauzu 'rigorózky' mohol Danko ukončiť už dávno, zhodli sa europoslankyne Beňová a Záborská

„Mohol túto záležitosť ukončiť už vtedy, keď sa táto téma objavila prvýkrát. Mohol sa k nej postaviť iným spôsobom. Nie je pre mňa celkom pochopiteľné, akým spôsobom to riešil, že sa to prenieslo do nového roka. On povedal, že bude čakať na vyjadrenie komisie a je na ňom, aby sa rozhodol,“ vyhlásila Beňová.

Podobný názor má aj Záborská. „Táto kauza mala byť už dávno skončená. Pri prvých pochybnostiach mal predseda NRSR vyvodiť dôsledky,“ myslí si. Danko podľa nej mohol napríklad čiastočne pozastaviť svoju funkciu, kým by sa situácia nevysvetlila. „Je neskoro, chytil sa do vlastnej pasce,“ dodala europoslankyňa.

Ani jedna z poslankýň však nepovedala, aké dôsledky by mal podľa nich predseda parlamentu vyvodiť. „Budem veľmi úprimná. SNS je našim koaličným partnerom, pán Danko je ich predseda, nebudem mu posielať odkazy cez Slovenský rozhlas,“ povedala Beňová. Záborská zopakovala, že dôsledky musí vyvodiť sám Danko. „Akýkoľvek dôsledok vyvodí, bude tieňom nad jeho politickou kariérou,“ poznamenala.

Záborská: Už sa stalo, že sa sudcami ÚS stali poslanci

To, že politik kandiduje na ústavného sudcu, nespôsobuje v iných krajinách takú diskusiu ako u nás. Odpovedala tak Beňová na otázku, čo hovorí na to, že na ústavného sudcu kandiduje predseda strany Smer Robert Fico. „Ak politik chce ukončiť svoju politickú dráhu, tak ide do takejto inštitúcie. Je to bežné napríklad v USA," vysvetlila Beňová s tým, že voľba ústavných sudcov je u nás zabezpečená na dvojstupňovej úrovni a neočakáva kritiku zo strany Európskej únie.

„My na Slovensku prikladáme veľkú váhu tomu, že Európska únia bude kritizovať, čo sa na Slovensku deje. Už sa stalo, že sudcami ústavného súdu sa stali poslanci parlamentu či ľudia činní v politických stranách. Dôležité je, aby sa ten človek nehral na poslanca národnej rady, ale dodržiaval zákon," povedala europoslankyňa Záborská. Podľa nej nie je dôležité, koľko rokov zastával človek nejakú funkciu. Dôležité je to, aký je človek a ako vážne bude brať funkciu ústavného sudcu.