Mladých vodičov čakajú prísnejšie tresty

Vyššie pokuty za telefonovanie počas jazdy, zavedenie zásady dvakrát a dosť pre mladých vodičov. Rezort vnútra sa rozhodol sprísniť pravidlá pre motoristov, zámerom je znižovať počet obetí na cestách. Zmeny bude obsahovať novela cestného zákona, ktorá by sa mala dostať na rokovanie vlády do leta.

Štatistiky nehodovosti za vlaňajší rok ukázali, že dvoma najčastejšími príčinami nehôd sú vysoká rýchlosť a porušenie povinností vodiča, najmä telefonovanie. Šoféri často držia mobily počas jazdy v ruke. Ministerstvo chce preto zvýšiť pokuty za porušenie zákazu ich používania. „Bude sa to týkať aj iných telekomunikačných, audiovizuálnych a obdobných zariadení, ktoré by nemali byť v ruke pri šoférovaní,“ doplnila ministerka vnútra Denisa Saková (Smer). V súčasnosti je sankcia za akúkoľvek manipuláciu s telefónom do 50 eur na mieste a v správnom konaní je to do 100 eur, rezort navrhuje dvojnásobok, t.j. 100 a 200 eur. V tom, či sa pokuty budú týkať aj mobilných zariadení pripevnených v aute na stojane, ministerstvo ešte nemá jasno.

Prísnejšie opatrenia budú zamerané najmä na mladých vodičov, ktorí majú vodičské oprávnenie kratšie ako dva roky. „Približne každá piata dopravná nehoda, pri ktorej je usmrtený účastník, je spôsobená vodičom s vodičskou praxou do dvoch rokov. Týchto vodičov je päť percent z celkového počtu vodičov,“ vysvetlila Saková. Ak takíto šoféri dvakrát porušia pravidlá, prídu tresty. „Po dvoch závažných priestupkoch alebo po dvoch prekročeniach rýchlosti by sa tzv. mladí vodiči mali podrobiť trom opatreniam, a to doškoľovaciemu kurzu v autoškole, psychologickému vzdelávaniu u dopravného psychológa a preskúšaniu odbornej spôsobilosti na polícii,“ doplnil Sakovej rezort.

Analytik: Nie je problémom ani tak telefonovanie, ako písanie na sociálnych sieťach

Dopravný analytik Ján Bazovský pripomína, že nie je problémom ani tak telefonovanie, ako písanie v rámci sociálnych sietí. Vtedy je na dlhý čas odvedená pozornosť na klávesnicu. Nemyslí si, že zvýšenie sadzby je naformulované správne, nie je si istý ani formami postihov pre mladých šoférov. „Ak mladý vodič závažne porušil predpis, pochybujem, že je to z nevedomosti. Väčšinou porušujú úmyselne, vedia, že sa to nemá. Treba sa opýtať, či pomôže autoškola, keďže on predpisy pozná, len ich nerešpektuje. Treba skúmať príčiny, prečo porušujú pravidlá, keďže vedia jazdiť. A ak nevedia, potom sa treba opýtať, na akej úrovni máme autoškoly, ale aj celý skúšobný systém, ktorého súčasťou je aj skúšobný komisár-policajt, a ten ich pustil jazdiť,“ mieni Bazovský.

Majiteľ autoškoly a člen komory výcvikových zariadení autoškôl Jaroslav Prekop s navrhnutými zmenami problém nemá. „Ľudia, ktorí sústavne porušujú predpisy, sa musia donútiť, to znamená, že keď sa nevedia správať na ceste, tak sa to musia naučiť. Psychológ vie zmeniť arogantné správanie. Šoférovanie je nebezpečné, hustota premávky vyžaduje, aby ľudia boli disciplinovaní,“ zdôraznil Prekop, ktorý poznamenal, že niektorí vodiči by si arogantné správanie nedovolili na rakúskych cestách, kým u nás áno.

VIDEO: Vedenie policajného zboru chce reagovať nákupom novej modernej techniky. Strážcom zákona pribudnú merače rýchlosti, analyzátory dychu, či fotoďalekohľady, ktoré vodiča s telefónom zaznamenajú až na jeden kilometer. O plánovanom nákupe technických prostriedkov hovorí pre TV Pravda riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia PZ Ľuboš Rumanovský.

Zmena tolerancie alkoholu u cyklistov

Ďalšia zmena sa dotkne cyklistov, konkrétne sa spresní, ako bude ešte u nich tolerovaný alkohol. Dnes môže cyklista nafúkať maximálne 0,5 promile, Novela určí, že alkohol si bude môcť cyklista dovoliť iba v hraniciach obce, teda medzi tabuľami označujúcimi jej začiatok a koniec, mimo obcí platí pre neho nulová tolerancia.

Pribudne tiež povinnosť vytvárania záchranárskej uličky pre sanitky a záchranárov medzi dvoma pruhmi pri kolóne na diaľnici. „Ak toto nebude vodič dodržiavať podľa zákona, tak bude po novom sankcionovaný. Záchranná ulička sa bude vzťahovať iba na diaľnicu. Na ostatných cestách sa bude naďalej uplatňovať súčasné pravidlo o umožnení bezpečného a plynulého prejazdu vozidlám s právom prednostnej jazdy,“ zdôraznila ministerka. Pokuta za nevytvorenie uličky bude 99 eur a za nalepenie sa za záchranárske vozidlo až 300 eur, s možnosťou zníženia sumy v prípade včasného zaplatenia.

Podľa Vladislava Trembuľáka, supervízora vodičov Falck Záchranná služba, súčasná podoba zákona jasne nešpecifikuje, akým spôsobom sa majú šoféri vyhýbať vozidlám s právom prednostnej jazdy. Vo všeobecnosti je dané, že majú umožniť bezpečný a plynulý prejazd, a ak je to potrebné, zastaviť na takom mieste, aby neprekážali. „V okolitých krajinách už tento spôsob zavedený je, naposledy sa zaviedol v Českej republike a Maďarsku. Pre vozidlá idúce na výstražných svetlách je vyčlenený samostatný jazdný pruh, ktorý je špeciálne označený a v prípade nehody sa autá uhýbajú tak, aby ostal tento pruh prejazdný,“ vysvetlil Trembuľák.

Prednosť záchranke dávajú vodiči rôzne. Hovorkyňa skupiny Falck Katarína Načiniaková spresnila, že viac disciplinovaných vodičov vnímajú v mestách, kde je frekventovanosť prejazdov sanitiek vyššia. Tam šoféri spravidla vedia, ako správne reagovať. „V inom prípade vodič ambulancie s použitím zvukového výstražného zariadenia si musí zvoliť najbezpečnejší a najplynulejší prejazd medzi vozidlami ostatných účastníkov cestnej premávky tak, aby ich neohrozil a zároveň sa včas dostal k pacientovi alebo s pacientom do cieľového zariadenia,“ pripomenula Načiniaková.

Novela cestného zákona by sa v najbližšom čase mala dostať do medzirezortného pripomienkovania.