Sever Slovenska pod návalmi snehu, tisíce ľudí sú bez elektriny

Mimoriadnu situáciu v súvislosti so snehovou kalamitou vyhlásila v pondelok ráno obec Belá v okrese Žilina. Informoval o tom vedúci odboru krízového riadenia Okresného úradu v Žiline Ľubomír Hollý. Starostovia obcí Lutiše a Terchová v Žilinskom okrese vyhlásili v súvislosti so snehovou kalamitou mimoriadnu situáciu v nedeľu popoludní.

V Žilinskom kraji je momentálne mimoriadna situácia v meste Čadca a v obciach Belá, Terchová a Lutiše v okrese Žilina a Klokočov a Olešná v okrese Čadca. V sobotu (12. 1.) odvolali mimoriadnu situáciu v obci Dolná Tižina v Žilinskom okrese.

Na strednom Slovensku je v pondelok ráno bez elektriny zhruba 12 000 odberateľov, pretože je mimo prevádzky asi 150 trafostaníc spoločnosti Stredoslovenská distribučná. Informoval o tom hovorca spoločnosti Miroslav Gejdoš. Dôvodom rozsiahlych výpadkov elektriny je podľa neho ťažký mokrý sneh a vietor. „Poruchy stále pribúdajú. Najhoršia situácia je na Kysuciach, Orave, ale problémy máme aj v Liptove, v Žiarskej kotline a v okolí Banskej Bystrice. Naši pracovníci robia všetko, čo je v ich silách, ale podmienky sú veľmi náročné,“ dodal Gejdoš.

Donovaly uzatvorené pre nákladnú dopravu nad 10 metrov

Sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, informuje Slovenská správa ciest na svojej webovej stránke. Všetky horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu hrúbky jeden až tri centimetre. Horský priechod Donovaly je pre sneženie uzatvorený pre nákladnú dopravu nad desať metrov dĺžky.

Územie Žilinského kraja zasiahlo minulý týždeň intenzívne sneženie. Následkom zlých poveternostných podmienok a hustého sneženia kolabovala doprava, na cestách dochádzalo k nehodovým udalostiam, tvorili sa kolóny a viaceré samosprávy mali problémy s odpratávaním snehu či sprejazdnením ci­est.

Aktuálna predpoveď pre sever krajiny je, že spadne niekoľko centimetrov nového snehu. Sivé stĺpce predstavujú očakávaný úhrn snehových zrážok v milimetroch.

Predpoveď počasia SHMÚ pre Terchovú. Autor: SHMÚ

SHMÚ vydal výstrahy

V niektorých okresoch na severe Slovenska môže v najbližších dňoch napadnúť 50 – 80 centimetrov nového snehu. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý v tejto súvislosti vydal výstrahy s platnosťou od nedele 21.00 do stredy (16.1.) 8.00 h. Výstraha druhého stupňa platí pre okresy Čadca, Bytča, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš a Poprad. Pre ďalšie okresy v Banskobystrickom, Trenčianskom, Prešovskom a Žilinskom kraji platí výstraha prvého stupňa. Napadnúť tam môže 30 – 50 cm.

Snehová nádielka v Liptove. Aktuálna snímka je z hôr neďaleko Ružomberka. Autor: Boris Klukoš

Od nedele do stredy si podľa meteorológov treba dať pozor aj na snehové jazyky a záveje. Vydali preto výstrahu prvého, v niektorých okresoch aj druhého stupňa. Okrem oblastí, kde má napadnúť veľké množstvo snehu, by vodiči mali spozornieť aj na severe Prešovského kraja, najmä od pondelka (14.1.) do stredy.

Bratislava je iný svet

V Bratislave sa sneh cez víkend roztopil. Aké bude počasie v najbližších dňoch v hlavnom meste Slovenska? Modré stĺpce v grafe predstavujú úhrn dažďových zrážok.

Aké počasie očakáva SHMÚ v Bratislave. Autor: SHMÚ

