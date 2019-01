Gálove exekúcie vyvolali vlnu kritiky

Exekúcie sa dnes podľa Gála umelo naťahujú. „Ak by veriteľ chcel zastaviť exekúciu, musel by zaplatiť exekútora, a to sa mu nechce. Tak sa stalo, že máme viac ako tri a pol milióna exekúcií starších ako päť rokov, čo veľmi zaťažuje najmä malé súdy. Keď človek za päť rokov nenadobudol majetok ani financie, už ich ani nebude mať,“ naznačil šéf rezortu spravodlivosti.

Pripravil preto osobitný zákon o ukončení niektorých exekúcií, ktorý by mal byť účinný dňom jeho vyhlásenia. Zákon má zaviesť zásadu, že exekúcie staršie ako päť rokov, v ktorých sa za posledný rok a pol nepodarilo vymôcť ani 15 eur, sa automaticky zastavia. Veriteľ zaplatí exekútorovi za trovy zatiaľ nespresnenú paušálnu sumu. Na vydobytie svojej pohľadávky môže podať nový návrh na exekúciu. Toto podanie pôjde podľa exekučného poriadku platného od apríla 2017 už len elektronicky na jeden špecializovaný exekučný súd v Banskej Bystrici.

Návrh by chcel minister Gál predložiť na rokovanie vlády do začiatku apríla. Či to stihne, nie je jasné. „Ukončili sme prvú fázu medzirezortného pripomienkového konania, teraz máme rozporové konanie. Zásadných pripomienok je niekoľko, nie sú to stovky. Každý týždeň máme naplánované ich dorokovanie,“ objasnil šéf rezortu spravodlivosti po stredajšom rokovaní vlády.

VIDEO: Šéf komory exekútorov Paller: Extrémne zadlžovanie priniesla doba

Pripomienok k ministrovmu návrhu však nie je až tak málo, z celkovo 283 ich je zásadných až 165. Konečná podoba zákona po ich zapracovaní bude iná.

Viacerým pripomienkujúcim inštitúciám prekáža, že okrem strát na pohľadávkach by museli platiť aj exekútorom, ktorí na vymáhaní, aj keď nie veľmi úspešne, už pracovali. Štandardne sa pritom tieto poplatky vyplácajú z peňazí dlžníkov. Podľa ministerského návrhu by exekútorom museli tzv. oprávnení veritelia kompenzovať výdavky na cestovanie, administratívne poplatky a uhradiť paušálne trovy. Výška paušálu nie je známa, ministerstvo ju plánuje neskôr určiť vyhláškou. Gál doteraz nespresnil, akú sumu by si predstavoval.

„Je neospravedlniteľné, aby len oprávnený (oprávnený veriteľ – pozn. red.) bol povinný zaplatiť paušálne trovy v súvislosti so zastavením starej exekúcie, navyše trovy v teraz neznámej výške,“ sťažuje sa Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov.

Problém s návrhom zákona majú tiež zdravotné poisťovne, ktoré patria medzi najväčších veriteľov. Asociácia zdravotných poisťovní s návrhom v predloženom znení nesúhlasí v celom rozsahu.

Zdravotná poisťovňa Dôvera navrhla, aby bola výška paušálnych trov určená priamo v zákone. Poisťovňa eviduje 65 000 prípadov súdnych exekúcií, ktoré by boli týmto zákonom zastavené, pričom výška vymáhaných pohľadávok je v celkovej sume 37,22 milióna eur. „V prípade stanovenia sumy paušálnych trov vo výške 10 eur by to pre nás predstavovalo náklady v sume 657 700 eur. Akákoľvek vyššia suma už výrazne negatívne zaťaží rozpočet zdravotnej poisťovne, pri sume 60 eur je to 3,9 milióna eur,“ vyčíslila poisťovňa.

Negatívny názor má aj Republiková rada zamestnávateľov. „Nesúhlasíme s tým, aby oprávnený (veriteľ) bol povinný zaplatiť paušálne trovy, ktoré navyše majú byť upravené osobitným právnym predpisom, a to v nateraz neznámej výške. Výška paušálnych trov by mala byť jednoznačne známa, a to už v čase prijímania návrhu zákona. Ak štát zo zákona ukončí niektoré staré exekúcie, a tak vstúpi do existujúcich právnych vzťahov, máme za to, že náklady s tým spojené by mal znášať štát a nie oprávnený,“ tvrdí únia.

Podľa Gála jeho návrh kritizujú najmä takí, ktorí chcú z týchto exekúcií profitovať. Minister uviedol, že niektorí špekulanti nakúpili tisíce starých spisov za zlomok ich reálnej ceny a čakajú, kedy nemajetní dlžníci začnú poberať dôchodok. „Ľudia, ktorí nakúpili spisy povedzme v hodnote desať miliónov eur za pár tisíc, iba čakajú, pokým dlžníci nedostanú dôchodok. Následne môžu získať od nich rozdiel medzi tým, čo dostanú, a životným minimom. Aj keď nevymôžu celú sumu, za pomerne nízke náklady dokážu zarobiť obrovské peniaze,“ vysvetlil minister. Zdôraznil, že jeho zákon má voči takýmto praktikám poistku. Tí, ktorí budú chcieť po zastavení exekúcie aj naďalej dlhy vymáhať, budú musieť zaplatiť správny poplatok 16,50 eura. „Ak zoberieme do úvahy, že majú nakúpených tisícky spisov, tak uhradiť za každý jeden 16,50 eura ich rozhodne nepoteší,“ poznamenal Gál.

V mnohých prípadoch je však veriteľom aj štát, a ten tiež bude musieť exekútorom uhradiť trovy. Podľa ministerstva financií rozpočet tieto výdavky zvládne bez dodatočného zaťaženia, súhlasí však s výhradami, že výšku paušálnych trov treba čím skôr vyčísliť.

Generálna prokuratúra pri Gálovom návrhu naznačuje protiústavnosť. „Uloženie povinnosti oprávnenému (veriteľovi) platiť paušálne trovy súdneho exekútora z dôvodu zastavenia starej exekúcie je sporným ustanovením. Máme pochybnosť, či by takáto navrhovaná právna úprava prešla ústavným testom proporcionality,“ mieni prokuratúra.

Riaditeľ poradenskej firmy v oblasti správy pohľadávok Martin Musil považuje zákon za kontroverzný. „Nikto s pánom ministrom nepolemizuje, že to množstvo exekúcií je obrovský problém. Vláda ale akoby naznačuje, že svoje dlhy netreba platiť,“ myslí si Musil a pripomína, že čakanie na exekučnú amnestiu podporuje niektorých ľudí v nezodpovednom správaní. „Táto diskusia prebieha už dosť dlhú dobu, pričom pôvodne sa hovorilo o exekučnej amnestii. Ešte ani neexistoval návrh zákona, a my sme museli ľuďom každý deň vysvetľovať, že sa na to nemôžu spoliehať a nie všetky exekúcie budú plošne zastavené. Máme signály, že ľudia si zoberú problematickú pôžičku s tým, že sa im dlhy potom odpustia,“ dodal Musil.