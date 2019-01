Lajčák: Krajiny odmietajúce migračný pakt sú na zlej strane dejín

Krajiny odmietajúce migračný pakt sú však „na zlej strane dejín“, zdôraznil Lajčák. Migračná politika by mala byť jednou z tém rokovania Lajčáka s Kneisslovou. Minister pred schôdzkou znovu odmietol záväzné prerozdeľovanie utečencov v rámci Európskej únie.

„Pre Slovensko nie je politicky a spoločensky prijateľné prijímať migrantov. Spoločnosť na to nie je pripravená,“ citovala politika APA. Lajčák pritom vyzval k nájdeniu „európskeho riešenia, ktoré bude prijateľné pre všetkých“.

Obrovská chyba EK

„Ak chceme mať fašistickú vládu, potom je len treba Slovensko nútiť prijímať týchto ľudí proti vôli 99 percent. Či sa nám to páči, alebo nie, taká je teraz realita,“ poznamenal Lajčák. Slovensko je však podľa neho pripravené nadpriemerne prispievať do pohraničnej agentúry Európskej únie Frontex alebo do úniových fondov pre Afriku.

Prvá cesta Lajčáka ako predsedu OBSE povedie na Ukrajinu Prvá cesta Miroslava Lajčáka vo funkcii úradujúceho predsedu OBSE povedie na Ukrajinu. V rámci návštevy, ktorá sa uskutoční 15. a 16. januára, sa Lajčák stretne s viacerými politickými predstaviteľmi Ukrajiny a navštívi líniu kontaktu na východe krajiny. Informoval o tom tlačový odbor rezortu diplomacie. Líniu kontaktu slovenský minister navštívi v sprievode predstaviteľov osobitnej pozorovateľskej misie OBSE. Cieľom návštevy je oboznámenie sa s aktuálnou bezpečnostnou a humanitárnou situáciou. Lajčák tiež bude rokovať napríklad s ukrajinským premiérom Volodymyrom Hrojsmanom, ministrom zahraničných vecí Pavlom Klimkinom aj prezidentom Petrom Porošenkom. Otvorí aj honorárny konzulát SR v Charkove a odovzdá humanitárnu pomoc zo Slovenska jednému zo zdravotníckych zariadení v oblasti.

„Európska komisia žiaľ urobila obrovskú chybu, keď verila, že túto citlivú záležitosť vyrieši byrokratickým, mechanickým opatrením, ako je prerozdeľovanie,“ povedal Lajčák. „Európe bola spôsobená veľká politická ujma. Naozaj to vrátilo stereotypy starých a mladých členských štátov, Západu a Východu. A vznikla hlboká nedôvera medzi občanmi a inštitúciami,“ dodal. „Musíme EÚ opäť zjednotiť,“ zdôraznil Lajčák. „A to sa nikdy nestane, ak jedna skupina členov bude iným vnucovať svoje riešenie,“ varoval šéf slovenskej diplomacie.

Sklamaný z postoja Slovenska

Lajčák však vyjadril poľutovanie, že jeho krajina odmietla globálny migračný pakt, rovnako ako USA, Česko, Rakúsko alebo Maďarsko. „Som veľmi sklamaný z toho, že moja krajina sa pripojila k tomuto klubu. Nie som hrdý na to, že je Slovensko v tejto skupine krajín, pretože je to skupina, ktorá stojí na zlej strane dejín,“ vyhlásil Lajčák, ktorý vlani ako predseda Valného zhromaždenia OSN pakt pomáhal vyjednávať.

Kvôli odmietaniu paktu vládou Lajčák v novembri ohlásil svoju demisiu. Nakoniec ju ale stiahol. V rozhovore s APA to označil za možno najťažšie rozhodnutie vo svojej kariére.

Od migračného paktu, ktorý je právne nezáväzným dokumentom, si jeho priaznivci sľubujú medzinárodnú spoluprácu v riešení problémov migrácie či lepší boj proti pašerákom ľudí. Podľa kritikov ale text prezentuje migráciu ako pozitívny fenomén, čím podporuje nekontrolovanú migráciu. Jeho odporcom vadí aj to, že text stiera rozdiel medzi nelegálnou a legálnou migráciou.