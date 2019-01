Ľudia odmietajú predkladať občianske preukazy, upozorňuje asociácia hier

Od januára 2019 vstúpila do platnosti novela Zákona o hazardných hrách, ktorá prevádzkovateľom herní ukladá povinnosť preveriť každého, či sa nenachádza v registri vylúčených osôb. Asociácia zábavy a hier však upozorňuje, že ľuďom chýbajú informácie. V niektorých prípadoch aj slovne útočia na zamestnancov herní a odmietajú im poskytnúť svoj doklad totožnosti.

„Obviňujú nás z porušovania zákona o osobných údajoch. Zmätení sú najmä ľudia, ktorí herňu nenavštívili za účelom hrania a musia sa rovnako ako hráči legitimovať. Zákon nám však ukladá povinnosť preveriť každú osobu. Registrom musia každý deň prejsť aj samotní zamestnanci, dodávatelia tovaru či návštevníci kaviarenských častí herne,“ uviedla Dominika Lukáčová z Asociácie zábavy a hier (AZAH).

Do registra vylúčených osôb patria poberatelia dávok v hmotnej núdzi, poberatelia sociálnych štipendií, osoby, ktorým bolo diagnostikované patologické hráčstvo a súhlasia so zápisom do registra alebo ľudia, ktorí požiadajú o samovylúčenie.

Tlačivo so žiadosťou o vylúčenie z účasti na hazardných hrách je k dispozícii na stránke ministerstva financií. Po jeho vyplnení musí žiadateľ doložiť notársky overený podpis a poslať ho späť ministerstvu. Zápis je okamžitý, jeho vymazanie je však možné až po pol roku. Ak má žiadateľ záujem aj o potvrdenie o zaradení do registra, musí o to ministerstvo požiadať. Rovnako je možné žiadosť podať elektronicky cez portál verejnej správy www.slovensko.sk.. Tlačivo môžu nájsť záujemcovia aj v samotných herniach, hoci prevádzkovatelia túto povinnosť zo zákona nemajú.

Lukáčová z AZAH upozornila, že jediným správcom registra je ministerstvo financií. „V herni sa návštevník preukáže občianskym preukazom, z ktorého údaje odošle zamestnanec do Datacentra a dostane okamžitú odpoveď, či osoba v herni môže ostať alebo ju musí opustiť. Dôvod vylúčenia nevidíme“, dodala a ubezpečila, že údaje sa nijako neuchovávajú.

Poberatelia dávok v hmotnej núdzi sa budú v registri nachádzať ešte približne dva mesiace po ukončení ich poberania, kým prebehne celý proces aktualizácie od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny až po Datacentrum.