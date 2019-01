VIDEO: Kalamita ľudí vyčerpáva

Sneh komplikoval situáciu najmä na severe Slovenska. Najviac problémov mali v Žilinskom kraji, pričom so zimným počasím bojovali najmä na Kysuciach a Orave. Búrlivé to mali aj na cestách v okolí Tatier.

Mimoriadnu kalamitnú situáciu vyhlásili v utorok poobede v desiatkach obcí Žilinského kraja, informoval Ľubomír Hollý, vedúci odboru krízového riadenia Okresného úradu v Žiline. Problémom podľa neho bolo najmä výdatné sneženie a padanie snehu zo striech. „Po odmäku končí v úzkych uličkách, pričom obrovská masa zatarasí cestu. To treba odstrániť,“ povedal s tým, že miestne komunikácie sa nesolia, len odhŕňajú, a vrstva snehu sa tak kopí.

Obce podľa neho zistili, že aj keď odstraňovali sneh odhŕňaním ku krajnici, pri ďalšej nádielke to už neboli schopné udržať. „Preto ho museli odvážať, aby boli cesty priechodné aspoň pre jedno auto,“ podotkol. Zároveň pripomenul, že každá obec má špecifickú situáciu. „Niektoré majú osady a od 40 do 60 kilometrov miestnych komunikácií. Bez ohľadu na to, že osada má len tri domy a je vzdialená celé kilometre, musí byť v prípade potreby prístupná,“ dodal.

V okrese Kysucké Nové Mesto mali rušné chvíle v Ochodnici. Potvrdil to starosta Radoslav Ďuroška. „V prvom rade musíme zabezpečiť prejazd sanitiek, hasičských áut, prípadne polície. Sneh už nemáme kam odhŕňať, musíme ho vyvážať nákladným autom na určené miesta v obci,“ povedal s tým, že je u nich viac ako pol metra bielej pokrývky. Sneh padajúci zo striech podľa neho riešia od nedele.

„Volali nás už k piatim domom. Keby sme to neodpratali, vznikla by bariéra,“ podotkol. V teréne mali štyri ťažké mechanizmy, desať hasičov a päť ľudí z obecného úradu. „Riadia dopravu a s lopatami pomáhajú, kde treba,“ vysvetlil. „Urobili sme 5,1 kilometra ciest, napriek tomu ešte nemáme všetko prejazdné. Stále na tom robíme, zostáva nám ešte 2,5 kilometra. Keď ľudia volajú, že sa niekde nevedia dostať, hneď tam niekoho nasadíme,“ dodal.

Starosta Oravskej Lesnej Marek Majdiš informoval, že situácia je u nich vážna. Z jeho hlasu bolo cítiť únavu. „Trvá to dlho a je toho veľmi veľa,“ povzdychol si. „Snažíme sa riešiť situáciu s uličkami, kde nie je možné normálne robiť zimnú údržbu,“ hovorí. „Nasadili sme frézu, pomáhajú nám aj hasiči, ktorí autami vyvážajú sneh z najfrekvento­vanejších častí obce. Techniku, ktorá je zatiaľ pojazdná, nasadzujeme v rámci možností tak, aby sa tu dalo fungovať,“ povedal s tým, že stále silno sneží a fúka vietor.

Hasiči pomáhali aj v Skalitom a Klokočove, kde odstraňovali cencúle s množstvom snehu zo striech základných škôl. Nezávideniahodnú situáciu mali tiež v Makove. „Do niektorých osád sme nemali žiadnu prístupnosť. Spôsobilo to množstvo napadaných stromov, cesta sa nedala udržiavať,“ hovorí starosta Martin Pavlík. Na kopy napadaného snehu si museli prizvať miestnych živnostníkov a firmy, ktoré im poskytli svoju techniku. „Výrazne nám pomohli dostať sa z toho najhoršieho. Veľa práce urobili aj naši dobrovoľní hasiči, ktorí pomohli najmä pri pílení stromov a uvoľňovaní cesty,“ povedal. Momentálne tam majú sprístupnené všetky komunikácie. Problém je len s dvomi osadami, ktoré sú už od nedele bez elektriny. „Odrezané od sveta však nie sú, keďže cesty sú priechodné,“ vysvetlil.

Husté sneženie so silným vetrom robili ťažkosti aj v okresoch Poprad, Levoča a Kežmarok. Cestári tam vyhlásili prvý situačný stupeň a mimoriadne podmienky na cestách. Zafúkavalo ich najmä v okolí Popradu, Starého Smokovca, Tatranskej Štrby, Vyšných Hágov, Mengusoviec či Batizoviec. Veľmi zlá bola aj viditeľnosť.