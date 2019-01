Deťom uhradia očkovanie proti vírusu HPV

Vakcíny proti HPV sú na trhu asi 13 rokov. Zdravotné poisťovne ich u nás hradia deťom vo veku od dvanástich až do trinástich rokov. „Musíme deti zaočkovať v čase, keď je ešte vysoká pravdepodobnosť, že neboli infikované," vysvetlila Elena Prokopová, hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre deti a dorast s tým, že vírus je prenosný aj sexuálnym stykom, preto je tento vek ideálny. „Rovnako aj v puberte je imunita dieťaťa nastavená tak, že účinnosť očkovania je vysoká," dodala pediatrička.

Vírus sa vyskytuje bežne v ľudskom organizme, imunitný systém ho vie zvyčajne ľahko zvládnuť. V prípade, že si imunita s vírusom neporadí, môže sa prejaviť v podobe závažných ochorení, ako je napríklad rakovina krčka maternice. Takmer všetky prípady tohto onkologického ochorenia sú spôsobené práve HPV, preto je tiež očkovanie proti nemu známe ako prvé „očkovanie proti rakovine". Rakovina krčka maternice je jedným z najčastejších onkologických ochorení medzi ženami. Ročne je na Slovensku zachytených až 600 nových prípadov, ktorým sa dá očkovaním účinne predchádzať.

Vírus je nebezpečný aj pre mužov, ktorí sú prenášačmi tohto ochorenia. „To nie je len rakovina krčka maternice, ale HPV spôsobuje aj rakovinu konečníka, rakovinu hrtana, rakovinu penisu," vymenovala Elena Prokopová.

„Vakcinácia vie vzniku týchto ochorení účinne predchádzať," priblížila Zuzana Krištúfková, predsedníčka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti. Krajiny, kde patrí očkovanie proti HPV vírusu medzi odporúčané, už dlhšie zaznamenali znížený výskyt týchto ochorení.

Očkovanie vo všeobecnosti sprevádza viacero mýtov. Inak to nie je ani v tomto prípade. „Pre matky má často väčšiu váhu to, čo im povie kamarátka a čo sa dočítajú na sociálnych sieťach, ako to, čo im povie ich pediater. Vysvetľujem rodičom, ako choroba prebieha a čo môže spôsobiť, tak sa ich snažím presvedčiť o výhodách očkovania," pripomenula pediatrička.

Pravdepodobnosť, že spomínané ochorenia zaočkované dieťa nedostane, je veľmi vysoká. Napriek tomu sa mnohí rodičia tomu bránia. Jedným z dôvodov je obava z vedľajších účinkov. Podľa Krištúfkovej sú nežiaduce účinky vakcíny zriedkavé. „Ochorenia, ktoré sa vyskytli po vakcinácii, s ňou preukázateľne nesúvisia. Vo vakcíne nie je celý vírus, ktorý vyvoláva ochorenie. Sú tam len časti, ktoré umožňujú vo vašom tele vyvolať tvorbu protilátok. Účinná vakcína existuje už od roku 2006 a za tie roky neboli zaznamenané žiadne závažné vedľajšie účinky očkovania,“ spresnila Prokopová.

Vírus HPV sa prezentuje ako pohlavne prenosné ochorenie. Lekári sa stretávajú s názormi rodičov o tom, že ich deti sú dobre vychované a sexuálne prenosné ochorenia sa ich týkať nebudú. Nakaziť sa však možno aj inými spôsobmi. „Sexuálna cesta nie je jediná cesta prenosu tohto vírusu, Je dokázané, že aj úzky kontakt alebo spolužitie s infikovanou osobou vedie k prenosu vírusu HPV. Nemyslime si, že sexuálna abstinencia nás ochráni, " varuje Krištúfková. Vírus HPV je odolný voči mnohým čistiacim a dezinfekčným prostriedkom, infikovanie je tak možné aj na plavárňach či verejných toaletách.

Očkovať sa proti vírusu HPV sa dá v akomkoľvek veku.