Poškodení v kauze Mariatchi na súde opísali bitku

Na Okresnom súde v Nitre dnes vypovedali traja poškodení v kauze Mariatchi. Opísali brutálnu bitku, ktorá sa udiala v noci z 5. na 6. októbra 2013 pred barom Mariatchi v centre Nitry. Jej výsledkom boli viaceré zranenia a zlomeniny poškodených. Po kopancoch do hlavy zostali v bezvedomí. Obžalovaní sú Peter Š., Boris H., Martin B., Dušan V. a Michal P., ktorí požiadali, aby sa pojednávanie konalo v ich neprítomnosti. Čelia obžalobe zo zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu a z prečinu výtržníctva v spolupáchateľstve, jeden len z výtržníctva. Proces sa začal 14. januára po viac ako piatich rokoch od incidentu.

Ako vypovedal majiteľ baru Radovan Richtárik, v ten večer prišla do jeho podniku partia vyholených mladých mužov z klubu Walhala, ktorý sa v tom čase nachádzal oproti Mariatchi a mal povesť neonacistického klubu. Prišli rovno k baru, kde si pýtali cigarety. Barmanka im ich nechcela predať, na čo sa nahnevali a Richtárik sa podľa svojich slov snažil situáciu upokojiť. „Poprosil som ich, aby odišli a nerobili problémy, na čo ma jeden z nich napadol,“ povedal Richtárik. K baru priskočili ďalší zákazníci podniku, strhla sa trma-vrma a muži následne odišli. Po nejakom čase sa pred dverami podniku objavila väčšia skupina vyholených mužov z klubu Walhala. Richtárik mal obavu, že mu rozbijú zvonka sklá na podniku, čo sa v minulosti už viackrát stalo, preto otvoril dvere a chcel situáciu upokojiť. „Prišla spŕška úderov, nastala tam panika, ľudia sa tlačili von, potkol som sa, na zemi som dostal kopanec do hlavy a stratil vedomie,“ vypovedal dnes na súde. Rozbité mal temeno hlavy, opuch oka a ďalšie zranenia. Bol v bezvedomí a zákazníci ho preniesli do podniku, aby neutrpel ešte ďalšie zranenia a potom ho odviezla sanitka.

Útočník mal podľa jeho opisu zelenú bomberu. „Hneď, ako vošli do podniku, sme ich zaradili podľa imidžu k návštevníkom klubu Walhala, ktorých považujem za neonacistov,“ povedal Richtárik. Ako pokračoval, s návštevníkmi tohto klubu mali problémy už v minulosti. Len mesiac po otvorení Mariatchi im hádzali kamene do okien, niekoľkokrát im rozbili dvere, slovne a fyzicky napádali zákazníkov. Incident podľa jeho slov výrazne ovplyvnil návštevnosť jeho podniku. „Dodnes ešte počúvam, že tam nechoď, tam sú bitky, takže z podnikateľského hľadiska to bolo nie veľmi šťastné,“ povedal Richtárik pre médiá.

Pojednávanie bude pokračovať 15. februára. Ráno budú vypovedať ďalší svedkovia, popoludní znalci. Prehrať by sa mal aj záznam z bezpečnostných kamier, na ktorých je zachytená bitka pred podnikom. Ďalší termín pojednávania stanovil predseda senátu na 18. marca, zaznieť by mali záverečné reči.