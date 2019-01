Šufliarsky nevylúčil úniky informácií z GP, jeho popravu si mohol objednať aj Kočner

Ten uviedol, že dvakrát kontaktoval vyšetrovateľa a raz nazrel do spisu. „Zistil som závažné informácie, na základe čoho som včera podal písomný návrh priamo vyšetrovateľovi na vykonanie výsluchov viacerých osôb, ktoré môžu vysvetliť motív, formu, počet ľudí a ich úlohu v tejto veci,“ povedal Šufliarsky s tým, že dal návrh na vypočutie Mariana Kočnera.

Čo sa týka možného motívu objednávky fyzickej likvidácie, Šufliarsky uviedol: „Zaoberám sa tým od momentu, ako som sa o tom dozvedel od novinárov. Tí, ktorí ma mali informovať ma neinformovali, informovali ste vy. Mám dva scenáre, jeden horší ako druhý,“ povedal. Šufliarsky a jeho rodina je naďalej pod policajnou ochranou.

Konal v neprospech Kočnera

Šufliarsky nevie, kto by ho chcel zlikvidovať, približne pol roka nad tým rozmýšľa. Či bude vypočutá aj Alena Zs., obvinená v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, nechcel špecifikovať. Neodpovedal ani na to, či osoby navrhnuté na vypočutie sú momentálne vo väzbe.

Šufliarsky ďalej uviedol, že nikdy s Kočnerom nemal „blízky vzťah rodinný, priateľsky, nepriateľsky, majetkový ani finančný. Nikdy som nekonal v prospech tejto osoby, konal som v neprospech,“ povedal námestník generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára.

Je rád, že žije

Šufliarsky opísal, že Kočnera pozná od roku 2008, keď sa stretli na oslave narodenín vtedajšieho generálneho prokurátora Dobroslava Trnku. „Predstavil sa sám, kde som s ďalšími osobami sedel, kto je a že je Stredoslovák, s každým si podal ruku a povedal, že môžeme si tykať. Od toho som sa stretol s Marianom K. asi dvakrát, vždy v prítomnosti vtedajšieho generálneho prokurátora, nikdy sme nerozoberali žiadne trestné konanie,“ dodal Šufliarsky.

Na otázku, či by mohol byť prípadným objednávateľom jeho likvidácie Kočner, vyhlásil, že „táto osoba nie je vylúčená. Nevylučujem aj, že by to mohla byť aj iná osoba.“

Šufliarsky zároveň vyjadril presvedčenie, že je rád, že je nažive. „Stále mám strach, hlavne o svoju rodinu,“ uviedol.

„Nikdy som nekonal v prospech tejto osoby (Kočnera, pozn. red.) v žiadnej trestnej veci,“ zdôraznil prvý námestník generálneho prokurátora. Všetky trestné veci, vrátane vecí novinárov Adama Valčeka, Moniky Tódovej a nebohého Jána Kuciaka boli „vybavené v neprospech tejto osoby“. Podľa Šufliarskeho práve výsledky jeho práce, ktoré smerovali k väzobnému stíhaniu Kočnera, mohli byť motívom na jeho odstránenie. „Z doterajšieho vyšetrovania pre mňa vyplýva, že som bol prekážkou. Nebol som totiž ochotný vybaviť ústupky,“ povedal Šufliarsky.

Úniky z GP nevylúčil

Začiatkom roka sa objavila nahrávka a podozrenia, že Kočner korumpoval Dobroslava Trnku a získaval si tak trestnú bezúhonnosť. Šufliarsky o tejto nahrávke nevedel skôr, ako o nej informovali médiá. Šufliarsky zároveň nevylúčil úniky informácií z prostredia generálnej prokuratúry.

Šufliarsky zároveň uviedol, že celú vec bude dozorovať prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorého nevymenoval do funkcie Trnka čím by mala byť podľa neho zabezpečená objektivita vyšetrovania.