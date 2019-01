VIDEO: Palach zúfalo volal, aby sa niečo zmenilo, hovorí historik Kamenec

Jan Palach bol študentom histórie Filozofickej fakulty Karlovej univerzity. Zomrel 19. januára 1969 vo veku 20 rokov, v obrovských bolestiach, ktoré mu spôsobili popáleniny po celom tele. Na jeho pohrebe sa zúčastnili státisíce ľudí.

„Bol to zúfalý čin, ktorý ohromil vtedajšiu spoločnosť a mal viaceré dôsledky. Niektoré veci, pokiaľ má mať história nejaký význam, musia hovoriť voľačo aj k súčasnosti. A Jan Palach aj k súčasnosti voľačo hovorí. O ľudskej statočnosti, odhodlaní, možnože aj trošku o naivite,“ vraví historik Ivan Kamenec z Historického ústavu SAV v rozhovore pre TV Pravda. Palach podľa neho svojím činom nezvrátil, ani nemohol zvrátiť politický vývoj. Sú však činy, ktoré vstúpia do vedomia a svedomia spoločnosti, a takým bolo podľa Kamenca práve aj upálenie Jana Palacha.

Normalizačný režim sa usiloval Palachovu smrť znehodnotiť a všetkých, ktorí sa s ním pokúšali ešte v nemocnici v jeho posledných dňoch rozprávať, vyšetrovala Štátna bezpečnosť. Po tejto tragickej udalosti zavládla v spoločnosti dezilúzia. „Začalo sa hovoriť o tom: načo to urobil? Načo sa obetoval?“ spomína historik a dodáva: „Keby sme to brali čiste pragmaticky, nemohlo to zvrátiť vývoj, krajina bola okupovaná, ten systém nebol reformovateľný. Ale nie všetko sa dá merať len nejaký praktickými, pragmatickými výsledkami. Ten čin niesol v sebe humánne, občianske posolstvo.“

Čin Jana Palacha ostáva podľa Kamenca jedným z dôležitých činov českých, česko-slovenských aj európskych dejín. Historik pripomína tiež Palachov týždeň, teda udalosti zo začiatku roka 1989, keď sa odohrali najväčšie demonštrácie od 60. rokov v komunistickom Československu a v novembri potom vyvrcholili pádom režimu.