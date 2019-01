Nemocnice kritizujú škrty na školách

Viaceré stredné zdravotnícke školy prijmú na budúci školský rok menej žiakov. Rozhodli o tom župy, ktoré rozdeľovali miesta pre jednotlivé školy. S ich absolventmi sa pritom v budúcnosti počíta ako s náhradou zdravotných sestier, ktoré chýbajú naprieč Slovenskom.

Asociácia nemocníc kritizuje redukciou prvákov. „Dlhodobo upozorňujeme na nedostatok lekárov, sestier a ďalších zdravotníckych pracovníkov, keďže situácia v zdravotníctve v dôsledku nedostatku zdravotníckeho personálu je kritická,“ argumentoval Miroslav Valaštík, riaditeľ asociácie. Pripomenul, že o problematike opakovane diskutoval s rezortom zdravotníctva. „Nerozumieme preto teraz jeho postoju, v ktorom obsadenosť zdravotníckych škôl považuje za dostatočnú. V prípade prehlbovania nedostatku zdravotníckeho personálu v nemocniciach bude ohrozené poskytovanie zdravotnej starostlivosti,“ upozornil Valaštík. Asociácia preto vyzvala ministerstvo, aby zasiahlo.

Rezort zdravotníctva podľa jeho hovorkyne Zuzany Eliášovej vníma problematiku s plnou vážnosťou. „Urobíme maximum pre to, aby bol v systéme dostatok zdravotníckych pracovníkov v jednotlivých špecializáciách,“ ubezpečila Eliášová. Od jednotlivých stredných zdravotníckych škôl si vyžiadali určenie počtu žiakov do prvého ročníka. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nom. Smer) tiež oslovila listom všetky vyššie územné celky. „V súčinnosti s ministerstvom školstva, so zriaďovateľmi a Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov sa uskutočnia rokovania k prehodnoteniu počtu žiakov,“ spresnila Eliášová. Za jeden stôl by si mali sadnúť vo štvrtok 24. januára.

Podľa zistení denníka Pravda menej žiakov budú môcť prijať stredné zdravotnícke školy najmä v Trnavskom a Košickom kraji, niekde aj o polovicu. Medzi ich riaditeľmi to vyvolalo nespokojnosť a otvoreným listom sa obrátili na Slovenskú komoru medicínsko-technických pracovníkov. Komora sa obáva, že redukcia spôsobí o pár rokov nedostatok odborníkov v profesiách sanitár, praktická sestra a farmaceutický laborant.

Minulý týždeň komora požiadala ministerstvo školstva, aby prerozdelenie prváckych miest na stredných školách zo strany samospráv prehodnotilo. Rezort školstva stanovuje celkový počet žiakov na stredných školách, samosprávne kraje však rozhodujú o ich distribúcii na jednotlivé školy. Rezort sľúbil, že sa žiadosťou škôl bude zaoberať. Počty žiakov má možnosť upraviť do konca januára. Nové údaje o miestach v prvom ročníku zverejní ministerstvo školstva na svojej webovej stránke.

Kraje do 15. novembra určili pre každú strednú školu vo svojej pôsobnosti najvyšší počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia podľa študijných alebo učebných odborov. Pomáhajú im pri tom vyhodnocovacie tabuľky, ktoré im poskytlo ministerstvo školstva. Znižovanie počtu miest na zdravotníckych školách je pritom v rozpore so zámerom štátu zvýšiť atraktivitu tohto štúdia. Parlament schválil vlani legislatívu, v ktorej absolventov premenoval zo zdravotných asistentov na praktické sestry. Poslanci tak chceli dať väčšiu dôstojnosť tomuto povolaniu a prilákať viac záujemcov o štúdium. Úspešní maturanti by mali nahradiť zdravotné sestry najmä v ambulanciách, pred dvoma rokmi im preto zvyšovali kompetencie.