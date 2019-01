Vláda prerokuje na výjazdovom zasadnutí akčné plány okresu Levoča

Hlavným cieľom schvaľovaného akčného plánu je znížiť mieru evidovanej nezamestnanosti v okrese Levoča, ktorá k novembru 2018 bola 8,5 percenta, podporou vytvorenia 515 pracovných miest do roku 2023. Udiať sa tak má nasmerovaním aktivít do troch prioritných oblastí – rozvoja regionálnej ekonomiky a inovácií, rozvoja ľudských zdrojov a zlepšovania podmienok pre život. Z celkovej odhadovanej investície v nasledujúcich piatich rokoch minimálne 34,2 milióna eur sa predpokladá krytie z programov spolufinancovaných z Európskych investičných štrukturálnych fondov vo výške 28,4 milióna eur. Celková výška regionálneho príspevku bude 2,215 milióna eur. Podobne ako na predošlých výjazdových rokovaniach vláda vyčlení dotáciu milión eur. Podľa návrhu je rozdelená na rôzne účely pre 50 miest a obcí okresu, športových klubov, organizácií a cirkví.

Ministerka vnútra Denisa Saková, v spolupráci so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity Ábelom Ravaszom predloží na rokovaní aj aktualizované akčné plány Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 pre oblasti vzdelávania, zamestnanosti, zdravia, bývania a finančného začlenenia. Znížiť rozdiely vo vzdelanostnej úrovni Rómov oproti priemeru populácie navrhuje aktualizovaný akčný plán zlepšením prístupu detí, žiakov a študentov z rómskej komunity ku kvalitnému vzdelaniu na všetkých vzdelávacích stupňoch. Rozdiely v oblasti zamestnanosti by sa mali riešiť zlepšením prepojenia odbornej prípravy a vzdelávania s trhom práce, skvalitnením a rozšírením služieb zamestnanosti a zlepšením kvality a dostupnosti asistenčných služieb. Rozdiely v zdravotnom stave by sa mali regulovať prístupom ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti a k ochrane a podpore dobrého zdravia či prevencii chorôb.

Výjazdové rokovanie vlády sa začne o 10. hodine v budove Okresného úradu v Levoči. Predchádzať mu bude stretnutie vládnych predstaviteľov so starostami okresu.