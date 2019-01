Šefčovič je dobrý kandidát, povedal Tomáš. Ale zo zlej politickej strany, tvrdí Matovič

Igor Matovič inicioval stretnutie opozičných prezidentských kandidátov. Odmieta však, že by to bol prejav slabosti. „Naším cieľom je, aby Slovensko malo dobrého, ľudského a proeurópskeho prezidenta. A takého máme šancu dostať do druhého kola,“ povedal Matovič s tým, že ak opozícia nechce, aby sa tam dostal „Mečiarov zombík Harabin“, má byť práve tou, ktorá sa spojí a Slovensko sa tak vyhne prípadnej Sofiinej voľbe ako v roku 2004, keď si prezidenta vyberalo v druhom kole medzi Vladimírom Mečiarom a Ivanom Gašparovičom.

Podľa Erika Tomáša je práve kandidatúra Maroša Šefčovič zárukou proeurópskej orientácie krajiny. „Poznám ho aj osobne. Okrem toho, že je to silný diplomat, je to aj priateľský človek, ktorý sa za každých podmienok snažil o kompromis,“ povedal Erik Tomáš. Ako kandidát by podľa jeho slov mohol byť akceptovateľný aj širším spektrom ako len voličmi vládnej koalície. „Vidím v ňom osobnosť, ktorá by mohla spojiť ľudí a vyniesť ho do prezidentského paláca. Preto ho považujem za dobrého kandidáta,“ dodal s tým, že Smer je stále najsilnejšou politickou stranou, teda silou, ktorá mu pomôže.

Zároveň odmietol, že by Smer mal problémy s hľadaním kandidáta. „Čo robilo OĽaNO? Veď keď už vám tečie do topánok, tak idete so svojom straníčkou, pani Remišovou. Keď si porovnáme životopisy, tak mu nesiaha ani po päty,“ dodal Erik Tomáš.

Igor Matovič na otázku, či by Šefčoviča podporila v druhom kole aj opozícia neodpovedal. „Smer rok hľadá kandidáta, ktorý by sa nehanbil dať na seba nálepku zločineckej organizácie. Maroša Šefčoviča považujem za fundovaného človeka, dlhoročného diplomata, myslím, že dobrého kandidáta, len zlej politickej strany. Je nám ľúto, že takýto človek sa spolčuje so zločineckou organizáciou Smer,“ povedal Matovič.

„Vyprosím si v mene 15-tisíc členov strany Smer-SD a viac ako pol milióna voličov, aby ste nás označovali za zločineckú organizáciu. Ak máte nejaké dôkazy, predložte ich prokuratúre,“ povedal Tomáš. Dôrazne tiež odmietol Matovičove slová o „krvi na rukách“ a spájanie Smeru s vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Tomáš mu naopak vyčítal dvojaký meter pri hodnotení komunikácie Aleny Sz., obvinenej z objednávky vraždy, s vplyvnými mužmi politickej scény. Kým Martina Glváča vyzýva Matovič na odchod z funkcie, mená ako Juraj Droba, Boris Kollár či Daniel Lipšic si nevšíma. „Vidíte smeráka a hneď máte krv v očiach,“ povedal Tomáš a zdôraznil, že Glváč už komunikáciu poprel a upozornil, že Lipšic stále zastupuje rodinu Kuciaka.

„To, čo Martin Glváč páchal, je obludné. Takýto človek vedel o tom, že Alena Zs. Je objednávateľkou vraždy a naďalej sa vysmieval ľuďom, ktorí chodili na námestie,“ povedal Matovič.

Poslanci otvorili aj tému nominácií na ústavných sudcov. „Chcem hlavne aj našim voličom povedať, že Fico nikam neodchádza. Pokúša sa o pozíciu ústavného sudcu,“ povedal Tomáš s tým, že pokiaľ neprejde, ostane predsedom strany Smer a pôjde do volieb. „V krátkom čase sa táto situácia vyrieši,“ dodal. Matovič naopak kandidatúru Roberta Fica za ústavného sudcu ostro kritizuje. „Spoliehame sa na pána prezidenta, že nestratí zdravý rozum a nepodľahne pokušeniu ho tam poslať a vyčistiť tak politickú scénu,“ povedal Matovič s tým, že sa Fica pokúsia pokoriť štandardne, vo voľbách.