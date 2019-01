Na Oravu letí pomáhať vrtuľník, v Ždiari trvá mimoriadna situácia

Vrtuľník má pomáhať zhodiť veľké nánosy snehu zo stromov. „Mnoho stromov je najmä na vrcholoch zasypaných snehom a hrozí, že pod ťarchou popadajú na cestné komunikácie,“ doplnila Farkasová.

Na miesto tiež vyráža prezident HaZZ Alexander Nejedlý a ministerka vnútra Denisa Saková.

Na severe Slovenska stále zasahujú pre snehovú kalamitu desiatky hasičov.

Mimoriadna situácia v Ždiari do piatka

Mimoriadna situácia v obci Ždiar v okrese Poprad potrvá minimálne do piatkového popoludnia. Potvrdil starosta Pavol Bekeš s tým, že situácia s počasím sa po stredajšomsilnom vetre a snežení upokojila a v najbližších dňoch budú pokračovať v rozširovaní obecných ciest.

„Sneženie sa v stredu popoludním zmenilo na dážď, čo nám tiež skomplikovalo situáciu, lebo sneh, ktorý bolo treba odpratať, bol veľmi ťažký. Prostredníctvom obecného rozhlasu som dal výzvu, aby sa zapojili do odstraňovania kalamity, takže poskytli desiatky fréz a desiatky traktorov s nakladačmi a radlicami. Spolu s našou technikou sa nám podarilo do rána na zhruba troch štvrtinách územia obce rozšíriť cesty, vyčistiť od snehu parkoviská, obecné budovy, kostol,“ priblížil starosta.

Počas štvrtka budú v prácach pokračovať v spodnej časti obce a v odľahlejších častiach Antoškovský vrch a Braščatská dolina, kde chcú najmä spriechodniť prístupové cesty. V piatok budú pokračovať so spojnicou, ktorá vedie z lyžiarskeho strediska Strednica do obce. „Tam máme asi 350-metrový úsek úplne zafúkaný, počítam, že tam budú troj- až štvormetrové mantinely. Za pomoci techniky z lyžiarskeho strediska a našej techniky by sme to chceli otvoriť,“ doplnil Bekeš s tým, že ak všetko pôjde podľa plánu, tak mimoriadnu situáciu odvolajú v piatok o 16. hodine.

Kalamita zomkla obyvateľov

Kalamita podľa neho zrejme nenarobila veľké škody, keďže sneh zo šikmých striech väčšinou spadol. Na obecnej bytovke, na škole a zdravotnom stredisku sú však strechy rovné, takže tam využili služby profesionálov. „Tí zhodili zo striech odhadom asi 80 centimetrov vrstvy snehu, aby nám ich neprelomilo. Zatiaľ nejaké škody hlásené neboli,“ upozornil Bekeš.

Podľa neho táto situácia opäť zomkla všetkých obyvateľov Ždiaru a pomáha, kto môže. „Aj pri tej povodni sa ukázala súdržnosť, ľudia si pomáhali medzi sebou a je to tak aj teraz. U nás takmer tretinu domov majú podnikatelia, takže každý má nejakú frézu alebo traktor, a aj vďaka tomu to vyzerá u nás veľmi slušne a ani nepoznať, čo sa dialo v obci v stredu,“ konštatoval Bekeš a dodal, že techniky je v obci dosť, takže situáciu zvládajú podľa možností.

V Ždiari už ide pritom o druhú mimoriadnu situáciu počas tejto zimy, prvá bola zažiatkom nového roka a trvala štyri dni.

Situácia na Spiši sa zlepšila

Situácia na cestách v okresoch Levoča, Poprad a Kežmarok, kde dva dni platil prvý situačný stupeň, sa už upokojila. Riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marián Barilla TASR potvrdil, že väčšina ciest je mokrá, vo vyšších polohách prepluhovaná a posypaná.

„Ostáva nám sprejazdniť cestu medzi Šuňavou a Štrbou, tzv. chotár, ktorú nám zafúkalo. Tam nastúpi fréza počas štvrtka a verím, že to sprejazdníme čo najskôr,“ dodal s tým, že vo štvrtok ráno mimoriadnu situáciu na cestách v regióne odvolal.

V Tatrách trvá veľké lavínové nebezpečenstvo

Vo vysokohorskom teréne Vysokých a Západných Tatier trvá veľké lavínové nebezpečenstvo, 4. stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. V ostatných pohoriach je zvýšené lavínové nebezpečenstvo, 3. stupeň, informuje Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby. Previaty sneh, ktorý sa uložil na záveterných svahoch východných, juhovýchodných a južných expozícií, vytvoril doskový sneh, snehové vankúše a preveje.

Doskové lavíny sa môžu uvoľniť už pri malom dodatočnom zaťažení. Môžu sa vyskytnúť aj stredne veľké až veľké spontánne lavíny, ktoré môžu zasiahnuť údolné trasy. V oblasti Tatier bude počas dňa teplejšie ako v iných pohoriach, v 1 500 m až +3°C, preto sa očakávajú na strmých svahoch aj samovoľné lavíny z mokrého snehu. Pohyb vo vysokohorskom teréne Tatier Horská záchranná služba neodporúča. Počas dňa pri oteplení lavínové nebezpečenstvo mierne stúpa. V piatok sa má ochladiť – lavínové nebezpečenstvo kle­sá.