Remišová o úrad prezidenta nezabojuje, Šefčoviča ako víťaza sa obáva

Predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová nebude kandidovať v blížiacich sa prezidentských voľbách. Oznámila to na tlačovej konferencii s tým, že do politiky šla, aby Slovensko bolo krajinou bez korupcie a krajinou, kde právo a spravodlivosť platia pre každého rovnako. Zároveň sa poďakovala za podporu a výzvy ľudí, aby sa o úrad uchádzala.

„Úrad prezidenta si vážim, ale prezident zo svojej pozície nemôže zabezpečiť výkon spravodlivosti ani lepšie fungovanie štátu, ani potláčať korupciu. Nemá na to v súčasnej dobe právomoci. Dosiahnuť sa to dá len v nových parlamentných voľbách a s novou vládou,“ uviedla.

Podľa Remišovej existuje reálna hrozba trieštenia hlasov pre kandidátov pravicového spektra. Opakovane vyzvala kandidátov, aby rokovali o spoločnom kandidátovi, v prospech ktorého sa všetci vzdajú. OĽaNO podľa nej chce spájať a nie rozdeľovať. Remišová neuviedla, či v prípade, ak sa trojica kandidátov Róbert Mistrík, Zuzana Čaputová a František Mikloško nedohodne na spoločnom kandidátovi, postaví OĽaNO svojho kandidáta. Podľa nej je v záujme hnutia, aby sa trojica dohodla na jednom kandidátovi, ktorého potom OĽaNO podporí.

Obáva sa Šefčoviča

„Ak sa Maroš Šefčovič stane prezidentom, tak vymenuje Roberta Fica nielen za ústavného sudcu, ale aj za predsedu ústavného súdu a toto je reálna hrozba pre Slovensko,“ uviedla Remišová.

Podľa Remišovej je „takmer istá vec“, že do prezidentských volieb sa zapojí aj šéf parlamentu a predseda SNS Andrej Danko. „Keby sme mali apelovať na jeho česť, už dávno by nebol predsedom parlamentu. To, že bude kandidovať za prezidenta z postu druhého najvyššieho ústavného činiteľa, čo k tomu mám povedať,“ uviedla.

Danko 10. januára uviedol, že k tomu, či bude kandidovať za prezidenta, sa vyjadrí po rozhodnutí predsedníctva Slovenskej národnej strany. „Do konca januára sa vyjadrím,“ uviedol a dodal, že akékoľvek by bolo rozhodnutie, on kampaňovať nebude.

Prvé kolo prezidentských volieb sa uskutoční 16. marca. Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo volieb hlavy štátu bude v sobotu 30. marca 2019. Súčasný prezident Andrej Kiska je vo funkcii do polovice júna 2019. Spomedzi doteraz známych kandidátov má podporu strán SaS a Spolu vedec Róbert Mistrík, Sme rodina postavila do súboja Milana Krajniaka, o post má záujem aj predseda Ľudovej strany Naše Slovensko Marian Kotleba.

Spomedzi koaličných strán je známy iba kandidát Mosta-Híd Béla Bugár. Pri Smere sa spomína eurokomisár Maroš Šefčovič. Kandidovať sa chystajú aj advokátka Zuzana Čaputová (Progresívne Slovensko), sudca Štefan Harabin, občiansky kandidát Radovan Znášik, analytici Juraj Zábojník a Eduard Chmelár, Róbert Švec zo Slovenského hnutia obrody aj podnikateľka Bohumila Tauchmanová. Kandidatúru ohlásila riaditeľka módnej televízie Gabriela Drobová. Pôvodne bol medzi možnými kandidátmi i svedok únosu Michala Kováča ml. Oskar Fegyveres, ktorý sa však v novembri vzdal v prospech Františka Mikloška.

