Vedenie UK v Bratislave: Andrej Danko je príkladom hodným zavrhnutia

Podľa Vedenia Univerzity Komenského (UK) v Bratislave a predsedu Akademického senátu UK Andrej Danko pri písaní rigoróznej práce "hrubo porušil základné pravidlá autorskej etiky a veľkú časť svojho textu prevzal od iných autorov bez toho, aby to uviedol. Inými slovami, absolútnu väčšinu svojej práce odpísal od iných tvorcov a nepriznal to". UK reaguje na závery komisie Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici, ktorá preverovala podozrenia na plagiátorstvo v rigorózke Andreja Danka.

Účelová komisia UMB sa 11. januára sústredila na prácu predsedu NR SR Andreja Danka a na rigorózku, ktorá mala taký istý názov ako Dankova a jej autor Daniel Pisák ju obhájil o rok neskôr.

„Mal by vyvodiť osobnú zodpovednosť. Netuším, ako rozmýšľa pán predseda Národnej rady, čo pre neho znamená osobná zodpovednosť. To je možno otázka pre niekoho iného,“ reagoval predseda Akademického senátu UMB prof. Miroslav Krystoň na fakt, že 63 zo 72 strán rigorózky vykazovalo zhodu s cudzími textami. Komisia podľa podpredsedu Akademického senátu UMB Miroslava Hužvára nepoužíva pojmy, ktoré slovenský právny systém nepozná, preto neuvádza, či ide o plagiát alebo kompilát.

VIDEO: Predseda účelovej komisie Vladimír Janiš číta správu so závermi komisie.

Vo vyhlásení Vedenia UK a predsedu Akademického senátu UK sa uvádza, že „bez ohľadu na to, či tento postup nazveme plagiátorstvom alebo nie, je zjavné, že Andrej Danko pri písaní svojej rigoróznej práce nerešpektoval tie elementárne etické pravidlá, ktoré na akademickej pôde platia už po stáročia“. Vyhlásenie preto vyvodzuje, že keď Danko zľahčuje tieto pravidlá a trvá na legitimite svojho postupu, „vysmieva sa z akademických princípov, dehonestuje našu prácu a pre študujúcu mládež sa stáva nie príkladom statočnosti a cnosti, ako by sa to od jedného z najvyšších ústavných činiteľov očakávalo, ale, naopak, príkladom hodným zavrhnutia. A to je pre všetkých, ktorí svoje učiteľské i vedecké povolanie berú vážne, neakceptovateľné“.

VIDEO: Diskusia počas zasadnutia komisie 11. januára, ktorá skúmala záverečné práce – a medzi nimi aj rigorózku Andreja Danka (SNS), bola búrlivá. Možno prácu, ktorú niekto opísal, označiť slovom plagiát?