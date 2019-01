Remišová upozornila na dva nové prípady škandalózne pridelených stimulov

Predsedníčka poslaneckého klubu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Veronika Remišová na dnešnej tlačovej besede upozornila na dva nové prípade škandalózne pridelených stimulov pre výskum a vývoj. „Ministerka školstva Martina Lubyová dala spoločnosti Neuropower dotáciu 1,2 milióna eur, pričom podľa zmluvy samotná spoločnosť nedá do projektu z vlastných peňazí ani cent. Firma vznikla v roku 2016, informácie z účtovníctva sú zatiaľ dostupné iba za rok 2017, keď nemala žiadny majetok ani zamestnancov, nemala vôbec nič, iba nejaké peniaze v hotovosti,“ upozornila Remišová na prvý prípad.

„Boli sme sa pozrieť v sídle firmy v Bratislave, nenašli sme tam ani len schránku, ani tabuľku s názvom firmy a o firme tam nikto nepočul. Táto firma má robiť základný výskum v oblasti využitia neurónových sietí na sledovanie spotreby energie pri železničných lokomotívach. Takýto výskum by bez problémov mohlo robiť viacero pracovísk na univerzitách alebo v Slovenskej akadémii vied. Tam musia výskumníci často bojovať, aby na nejaký projekt získali dvetisíc eur. Ale štát dá bez problémov 1,2 milióna eur súkromnej firme, o ktorej nikto nikdy nepočul“.

V druhom prípade Remišová spomenula spoločnosť NaviDate, ktorej rezort školstva pridelil dotáciu 770-tisíc eur na projekt Pasívny optoelektronický vyhľadávací systém. Podľa zistení Remišovej firma sídli podobne ako ďalšie podporené spoločnosti v rodinnom dome majiteľa, ktorý je chirurgom.

Remišová vyzvala, aby ministerstvo informovalo, čo investície priniesli Slovensku

„Zákon o stimuloch pre výskum a vývoj presadila Slovenská národná strana (SNS) za prvej vlády Roberta Fica,“ povedala Remišová. Podľa nej tak aj celý systém vyzerá. „Za desať rokov takto ministerstvo rozdelilo desiatky miliónov eur súkromným firmám, ale ja pri väčšine projektov nevidím, čo takto investované peniaze priniesli Slovensku,“ povedala opozičná poslankyňa s tým, že je tam projekt pre jedného z oligarchov spomínaného v súvislosti s SNS, ďalšie pre ľudí spájaných so Smerom. „Celkový systém vyzerá ako veľmi netransparentný a rozdávajúci peniaze od buka do buka. Napríklad v minulej várke dostala takmer 1,1 milióna eur na výskum spoločnosť EEI, ktorá sa dnes súdi s Košicami pre parkovací systém. Projekt sa minulý rok skončil, preto chcem vyzvať ministerstvo školstva, aby informovalo ľudí na Slovensku, čo krajine priniesol tento projekt,“ vyzvala Remišová.

Predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO na záver dodala, že podpora výskumu a inovácií je kľúčom k ďalšiemu rozvoju Slovenska, lepšie plateným pracovným miestam a prosperite krajiny v budúcnosti. „Preto nedopustíme, aby sa financie určené na podporu výskumu, či už z eurofondov alebo zo štátneho rozpočtu, rozdeľovali pochybným spôsobom. Štát musí s peniazmi od ľudí narábať efektívne, nemôžeme sa zmieriť s tým, že každý väčší projekt je spojený s nejakým škandálom. Preto v súlade s ústavou začíname zbierať podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery ministerke školstva,“ uzavrela Remišová.

Okopírované hodnotenia

V pondelok poslanec NR SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) a tímlíder strany pre školstvo Branislav Gröhling upozornil, že niektoré projekty, ktoré získali financie zo stimulov pre výskum a vývoj majú rovnaké hodnotenia od rôznych hodnotiteľov. „Viaceré hodnotenia pôsobia podozrivo a neodborne. Na projekt za 1,3 milióna eur sú dva nezávislé posudky od dvoch rôznych ľudí od slova do slova okopírované a iba preložené z češtiny do slovenčiny," vysvetlil Gröhling. Podľa neho v inej firme, ktorá má robiť výskum za 1,3 milióna eur, dal hodnotiteľ plný počet bodov za finančné náklady. „V posudku však hodnotiteľ priznáva, že nepozná náklady projektu ani technológie, ale verí, že tieto požiadavky sú primerané. Odborný hodnotiteľ nemôže povedať, že síce nerozumie tomu, čo hodnotí, ale napriek tomu dáva plný počet bodov. Hodnotiteľ má požiadavky odborne zhodnotiť a nie povedať, že im verí," uviedol opozičný poslanec a dodal, že dokonca dva posudky jedného projektu majú identický počet bodov v každej posudzovanej podkategórii a zhodné sú aj niektoré odseky posudkov. Gröhling upozornil aj na firmu zo zbrojárskeho priemyslu, ktorá získala pol milióna eur a chce sa venovať výskumu srdcovocievnych ochorení. „Hodnotiteľ v posudku napísal, že projekt nadväzuje a rozširuje doterajšie aktivity žiadateľa. Vyzerá to tak, že hodnotiteľ ani nevedel, čo hodnotí," uviedol opozičný poslanec.

Gröhling ešte 3. januára upozornil na to, že ministerstvo školstva pridelilo vyše 33,4 milióna eur firmám, ktoré mali nulové tržby, nevenujú sa výskumu, sídlia v obytnom či rodinnom dome, prípadne nemajú funkčnú webstránku. „Pri piatich firmách sme nenašli žiadne informácie o tom, že by sa venovali výskumu. Zvíťazili tiež firmy, ktoré pôsobia v úplne iných odvetviach, než sú výskum a vývoj,“ vysvetlil Gröhling. Upozornil vtedy, že minimálne sedem firiem nie je zapísaných v Registri partnerov verejného sektora, no podľa zákona tam musia byť, pretože poberajú dotáciu vyššiu ako 250-tisíc eur.