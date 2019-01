Štyria vodiči si natáčali a fotografovali miesto nehody, dostali pokutu

Na diaľnici D1 v smere z Bratislavy do Trnavy sa dnes ráno zrazilo osobné auto s nákladným. Polícia pokutovala aj okoloidúcich zvedavých šoférov. Osobné auto sa prevrátilo na strechu v strednom pruhu.

Na diaľnici D1 v smere z Bratislavy do Trnavy sa dnes ráno zrazilo osobné auto s nákladným. Polícia pokutovala aj okoloidúcich zvedavých šoférov. Osobné auto sa prevrátilo na strechu v strednom pruhu. Autor: SITA , KRPZ Bratislava

Štyri pokuty udelila polícia vodičom, ktorí najmä filmovaním a fotografovaním si miesta nehody na diaľnici D1 ohrozili seba aj ostatných účastníkov premávky. Podľa slov bratislavského krajského policajného hovorcu Michala Szeiffa tak nevenovali dostatočnú pozornosť situácii na ceste. Informoval o tom v súvislosti so štvrtkovou rannou dopravnou nehodou.

„Vodičov opätovne vyzývame, aby v prípade, ak sú svedkami dokumentovania udalosti v cestnej premávke, venovali svoju pozornosť vedeniu svojho motorového vozidla. Pokiaľ si to nevyžaduje situácia v cestnej premávke, neznižujte rýchlosť jazdy a v žiadnom prípade nefotografujte a nenatáčajte si vzniknutú udalosť na mobilný telefón,“ zdôraznil Szeiff. Štyria vodiči podľa jeho slov nevenovali dostatočnú pozornosť situácii v cestnej premávke aj napriek výzvam polície. V zmysle zákona o cestnej premávke im preto polícia udelila blokovú pokutu.

Polícia o tom informovala v súvislosti so štvrtkovou dopravnou nehodou na diaľnici D1 v smere z Bratislavy do Trnavy, kde sa v 14. kilometri krátko pred 7.30 h ráno zrazilo nákladné auto Renault s osobným vozidlom Opel Insignia. „Podľa doterajších informácií pravdepodobne počas prechádzania vozidla značky Opel z jedného jazdeného pruhu do druhého došlo k zrážke s nákladným motorovým vozidlom. Následkom zrážky došlo k jeho prevráteniu na strechu v strednom jazdnom pruhu,“ ozrejmil Szeiff.

Do nemocnice previezli na ošetrenie 31-ročného vodiča vozidla Opel. Ďalší účastníci nehody sa nezranili, dychová skúška u nich vylúčila prítomnosť alkoholu. Celková škoda bola podľa policajných informácií vyčíslená na 10.000 eur.

Doprava bola z dôvodu dokumentovania nehody a odstraňovania jej následkov na potrebný čas obmedzená. Presné príčiny a okolnosti udalosti vyšetruje Krajský dopravný inšpektorát v Bratislave.