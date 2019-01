Lajčák: OBSE má páky na riešenie konfliktu na Ukrajine

Petro Porošenko, ako konštatovali aj prítomní ukrajinskí komentátori, dal tak pre niektorých prekvapujúco prednosť predvolebnej kampani pred stretnutím so šéfom OBSE. Prezidentské voľby budú totiž v posledný marcový deň, a tak sa prezident pobral tentokrát do Volinskej oblasti, kde informoval okrem iného o dobrých hospodárskych výsledkoch krajiny za minulý rok. Predtým v mestách Rovno a Vinica predvolebnú tému rozšíril kontraverzné rozdelenie pravoslávnej cirkvi. Vyslúžil si za to kritiku napríklad aj od podpredsedníčky parlamentu Oksany Syroidovej, podľa ktorej Porošenko „premieňa cirkev na dekoráciu predvolebnej kampane“.

Prezident však, nielen z pohľadu ukrajinských politológov, pokračuje v kontroverzných aktivitách. Pravdepodobne ide o reakciu na nízke percento získané v najnovších prieskumoch podpory, kde mu patrí až piate miesto. A tak následne, deň po návšteve Volynskej oblasti, ako informoval portál Korrespondent.net, stihol už podpísať tajný dekrét o importe zbraní do krajiny. V čase, keď trpiacim Ukrajincom, hlavne v Donbase, obetiam vojnového konfliktu, poskytuje humanitárnu pomoc Európska únia a najnovšie aj Slovensko. Až 80 ton zdravotníckeho materiálu totiž odovzdal minister Lajčák personálu spádovej Detskej oblastnej nemocnice v meste Lisičansk.

„Pomoc vo forme modernizácie zariadenia nemocnice sa už dnes odzrkadlila na skutočnosti, že ak ešte donedávna posielali desiatky zložitých prípadov do nemocníc v Charkove či Kyjeve, tak dnes sú to dvaja-traja pacienti,“ neskrýval spokojnosť po odovzdaní najnovšej humanitárnej pomoci minister Lajčák. Uprostred polarizovanej spoločnosti hľadal počas rokovaní v Kyjeve, Charkove či Severodonecku, dnešnom administratívnom centre Luhanskej oblasti kontrolovanej Kyjevom, možnosti, ako situáciu riešiť. V tejto súvislosti opäť pripomenul, že OBSE nemá iba monitorovať situáciu v krízovej oblasti, ale má aj politické páky, ako dosiahnuť možný zatiaľ chýbajúci dialóg medzi konfliktnými stranami. Teda medzi politickým vedením v Kyjeve a predstaviteľmi samozvaných Luhanskej a Doneckej ľudovej republiky.

Práve na otázku, či má OBSE možnosti, aby ukončila takýto konflikt, minister pripomenul, že práve ona má spomedzi medzinárodných organizácií najväčší mandát v konflikte na Ukrajine. Lajčák zároveň počas návštevy pre Pravdu pripomenul, že OBSE nemôže nahradiť chýbajúcu politickú vôľu. „Faktom je, že od roku 2016 nebol prakticky žiadny pokrok pri plnení záväzkov z Minska. Frustrácia je aj v rámci Normandského formátu. A v prípade trpiacich obyvateľov na východe Ukrajiny to už ani nie je frustrácia, ale akýsi stav postfrustrácie,“ dodal minister. "Všetky poznatky, ktoré mám z ukrajinskej cesty, použijem, aby sme sa naozaj snažili identifikovať veci, v ktorých sa dá dosiahnuť pokrok,“ uviedol Lajčák s tým, že sa mu podarilo dosiahnuť dobré východisko pred ďalšími rokovaniami. Podľa vlastných slov získal dlhý zoznam vecí, kde si ukrajinská strana myslí, že by sa dal dosiahnuť nejaký pokrok alebo je pripravená urobiť ústretové kroky. Je to dôležité pred jeho plánovanou februárovú návštevou Moskvy, ktorá je ako jeden z „politický sponzorov“ za plnenie Minských dohôd vo všetkých trinástich bodoch. Približne v tomto duchu sa napokon vyjadril po návšteve Stanice Luhanska, jediného priechodu v Luhanskej oblasti spájajúceho územie kontrolované Kyjevom a oblasť pod kontrolou separatistov, aj ukrajinský minister zahraničia Pavlo Klimkin. Navrhol zároveň rozšírenie monitorovacej misie OBSE na celom krízovom území a vrátane oblasti Kerčského prielivu a Azovského mora, s čím Moskva nesúhlasí. Tvrdí totiž, že ide o ruské teritórium, na ktorom akákoľvek kontrola je bezdôvodná. Klimkin však Lajčáka počas návštevy predsa len nezabudol "inštruovať“ o tom, čo by sa mohlo urobiť a s čím by mohol prísť do Moskvy.

Napriek všetkému jednou z priorít slovenského predsedníctva v OBSE počas roku 2019 je snaha o riešenie ukrajinského konfliktu a zmierňovanie jeho následkov na civilné obyvateľstvo, ktoré bili do očí v minulých hodinách účastníkom misie priamo na Stanici Luhanska.

„Slovenská republika vníma svoje predsedníctvo v OBSE veľmi vážne a chceme, aby bolo užitočné. Máme národné záujmy na tom, aby sa konflikt čo najskôr ukončil a aby táto krajina mohla byť bezpečná a prosperujúca,“ určil smerovanie SR i OBSE v tomto roku minister Lajčák bez ohľadu na „rady“ z jednej či druhej strany.