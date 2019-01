Nový automobilový priechod na Ukrajinu by podľa ochranárov ohrozil Poloniny

Nový hraničný priechod pre automobily by totiž podľa štátnych ochranárov zvýšil frekvenciu automobilovej dopravy na štátnej ceste Stakčín – Ulič v území NP Poloniny, čo by malo priamy aj nepriamy negatívny vplyv na životné prostredie, faunu, flóru, biodiverzitu, pôdu, klímu, ovzdušie, vodu a krajinu. Cesta tiež prechádza územiami zaradenými do európskej siete Natura 2000, chráneným vtáčím územím Bukovské vrchy, ako aj územím nárazníkovej zóny svetového prírodného dedičstva UNESCO Karpatskými bukovými pralesmi.

Správa NP Poloniny vysvetlila, že národné parky predstavujú najvýznamnejšie prírodné dedičstvo štátu a v ich území je ochrana prírody nadradená nad ostatné činnosti. Podľa zákona môže orgán ochrany prírody na území národného parku obmedziť rozsah a spôsob dopravy a vstup verejnosti do národného parku, ak je to v záujme ochrany prírody a krajiny. Zároveň aktivity v tomto území ako rozvoj cestovného ruchu, zimná údržba ciest či ťažba dreva by sa mali vykonávať citlivo voči prírode. Spomínaná cesta tiež vedie len približne päťdesiat metrov od brehu nádrže Starina, ktorá zásobuje pitnou vodou veľkú časť východného Slovenska. „Automobilová doprava po tejto ceste vedúcej hornatým terénom s veľkým počtom zákrut je trvalým potenciálnym ohrozením tohto zdroja a teda i zásobovania obyvateľstva pitnou vodou,“ konštatuje Správa NP Poloniny.

Výstavba hraničného priechodu medzi Prešovským samosprávnym krajom a Transkarpatským regiónom na Ukrajine bola koncom minulého roka aj témou zasadnutia Slovensko-ukrajinskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu v Užhorode. Predstavitelia Prešovského samosprávneho kraja (PSK) deklarovali, že výstavba priechodu Ulič – Zábriď je v záujme kraja, najmä obyvateľov obce Ulič, ktorí majú síce dva kilometre pešo na ukrajinskú hranicu, no autom musia prejsť 59 kilometrov k najbližšiemu hraničnému priechodu Ubľa – Veľké Berezné. Dôležitým aspektom k vybudovaniu hraničného priechodu je podľa PSK aj bezpečnosť a ochrana zdravia obyvateľov. Ak by sa napríklad poškodilo jediné cestné prepojenie do Uličskej doliny, napríklad v dôsledku živelnej katastrofy, mohlo by dôjsť k ohrozeniu zdravia a života obyvateľstva, k zablokovaniu zásobovania a všetkých ostatných služieb.

Štátni ochranári ako alternatívu k priechodu Ulič – Zabriď navrhujú urýchlenie výstavby už rozostavanej cesty z Brezovca do Uliča. Toto prepojenie by znamenalo prepojenie Uličskej doliny so Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny cez existujúci priechod Ubľa – Malyj Bereznyj. Správa NP Poloniny je presvedčená, že v tomto koridore, ktorý je ochranným pásmom NP Poloniny a platí tu druhý stupeň ochrany, sa nájde riešenie novej trasy tak, aby bolo prijateľné aj pre ochranu prírody. „Výstavba cestného prepojenia Ubľa – Brezovec – Ulič s dĺžkou asi deväť kilometrov je dlhodobo plánovaná. Z tohto dôvodu nevidíme opodstatnenosť vybudovania nového cezhraničného priechodu pre automobilovú dopravu len sedem kilometrov od existujúceho priechodu Ubľa – Malyj Bereznyj,“ uzavrela Správa NP Poloniny s tým, že nový hraničný priechod by si tiež vyžadoval nemalé vstupné náklady, takže z investičného hľadiska je lacnejšie zvýšiť kapacitu už existujúceho priechodu Ubľa – Malyj Bereznyj.